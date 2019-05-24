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    Бойовики передали 60 засуджених українців з тюрем окупованої Луганщини

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    Бойовики передали 60 засуджених українців з тюрем окупованої Луганщини
    Фото: Людмила Денісова, Фейсбук

    Це вже п’ятий етап передачі ув’язнених з окупованої частини Луганської області

    Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що окупанти ОРЛО передали українській стороні 60 засуджених громадян, які перебували в пенітенціарних установах Луганської області та на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини.

    Про це вона повідомила на своїй сторінці у «Фейсбук».

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    «Це вже п’ятий етап передачі ув’язнених з окупованої частини Луганської області. З грудня 2018 року по травень 2019 ми перемістили 255 засуджених. З них 105 осіб або їхні родичі безпосередньо зверталися до мене із заявами про переведення», - написала вона.

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    Бойовики передали 60 засуджених українців з тюрем окупованої Луганщини
    Бойовики передали 60 засуджених українців з тюрем окупованої Луганщини
    Бойовики передали 60 засуджених українців з тюрем окупованої Луганщини
    Бойовики передали 60 засуджених українців з тюрем окупованої Луганщини
    Бойовики передали 60 засуджених українців з тюрем окупованої Луганщини
    Бойовики передали 60 засуджених українців з тюрем окупованої Луганщини
    Бойовики передали 60 засуджених українців з тюрем окупованої Луганщини
    Бойовики передали 60 засуджених українців з тюрем окупованої Луганщини
    Бойовики передали 60 засуджених українців з тюрем окупованої Луганщини
    Бойовики передали 60 засуджених українців з тюрем окупованої Луганщини

    Всього, разом з особами, яких було переведено з окупованої частини Донецької області – переміщено 268 засуджених. З них вже 46 осіб звільнено. Протягом 2014 – 2019 років було переведено 454 засуджених.

    «Готова забрати усіх громадян України, які відбувають покарання на окупованих частинах Донбасу і висловили бажання переміститися на контрольовану урядом України територію для продовження відбування покарання», - додала Денісова.

     

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