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    Бойовики поновили роботу пункту пропуску Новотроїцьке

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    КПВВ Новотроїцьке запрацював 28 серпня&nbsp;&nbsp; - Бойовики поновили роботу пункту пропуску Новотроїцьке
    КПВВ Новотроїцьке запрацював 28 серпня  

    Пропуск громадян з окупованих територій представниками російсько-окупаційних військ здійснюється повільно

    Пропускні операції у КПВВ Новотроїцьке здійснюються у штатному режимі, але пропуск громадян з тимчасово окупованої території російсько-окупаційними військами здійснюється повільно.

    Про це повідомляє ДПСУ.

    Станом на 15:45 сьогодні через КПВВ Новотроїцьке за наявності підстав гуманітарного характеру до окупованих територій попрямувало 248 осіб і 23 транспортних засоби, а до контрольованої території України – 96 осіб та 5 транспортних засоби.

    У ДПСУ наголосили, що пропуск громадян з окупованих територій представниками російсько-окупаційних військ здійснюється повільно.

    Прикордонники та правозахисники продовжують інформувати громадян про можливі ризики непропуску російськими бойовиками.

    Раніше повідомлялося, що українські прикордонники готові пропускати людей через КПВВ «Новотроїцьке» щоденно, однак суміжний блокпост окупантів працює лише щопонеділка та щоп’ятниці. Крім того, в’їхати в ОРДЛО можуть лише ті, кого бойовики внесли у так звані списки. Рятувальники Донеччини облаштували тимчасовий намет для проживання людей, що застрягли на КПВВ Новотроїцьке. Умови перебування у наметах враховують вимоги карантинних норм.

    прикордонники бойовики на Донбасі КПВВ ОРДЛО
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