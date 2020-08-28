Бойовики поновили роботу пункту пропуску Новотроїцьке
Пропуск громадян з окупованих територій представниками російсько-окупаційних військ здійснюється повільно
Пропускні операції у КПВВ Новотроїцьке здійснюються у штатному режимі, але пропуск громадян з тимчасово окупованої території російсько-окупаційними військами здійснюється повільно.
Про це повідомляє ДПСУ.
Станом на 15:45 сьогодні через КПВВ Новотроїцьке за наявності підстав гуманітарного характеру до окупованих територій попрямувало 248 осіб і 23 транспортних засоби, а до контрольованої території України – 96 осіб та 5 транспортних засоби.
У ДПСУ наголосили, що пропуск громадян з окупованих територій представниками російсько-окупаційних військ здійснюється повільно.
Раніше повідомлялося, що українські прикордонники готові пропускати людей через КПВВ «Новотроїцьке» щоденно, однак суміжний блокпост окупантів працює лише щопонеділка та щоп’ятниці. Крім того, в’їхати в ОРДЛО можуть лише ті, кого бойовики внесли у так звані списки. Рятувальники Донеччини облаштували тимчасовий намет для проживання людей, що застрягли на КПВВ Новотроїцьке. Умови перебування у наметах враховують вимоги карантинних норм.