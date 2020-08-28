Бойовики поновили роботу пункту пропуску Новотроїцьке



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КПВВ Новотроїцьке запрацював 28 серпня

Пропуск громадян з окупованих територій представниками російсько-окупаційних військ здійснюється повільно

Пропускні операції у КПВВ Новотроїцьке здійснюються у штатному режимі, але пропуск громадян з тимчасово окупованої території російсько-окупаційними військами здійснюється повільно.

Про це повідомляє ДПСУ.

Станом на 15:45 сьогодні через КПВВ Новотроїцьке за наявності підстав гуманітарного характеру до окупованих територій попрямувало 248 осіб і 23 транспортних засоби, а до контрольованої території України – 96 осіб та 5 транспортних засоби.

У ДПСУ наголосили, що пропуск громадян з окупованих територій представниками російсько-окупаційних військ здійснюється повільно.