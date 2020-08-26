Пункти пропуску Каланчак та Чонгар запрацюють до кінця тижня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна знову відкриє КПВВ із окупованим Кримом

Уряд ухвалив рішення про відкриття КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом з 29 серпня. Це означає, що пункти пропуску Каланчак та Чонгар знову запрацюють. Про це повідомляє представництво президента України в Криму.

Деталі щодо процедури перетину контрольних пунктів в'їзду та виїзду на адміністративній межі з окупованим Кримом обіцяють опублікувати згодом.

«Повний текст рішення уряду буде опубліковано завтра», - додали у представництві.

Зазначимо, пункти пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом були тимчасово закриті відповідно до розпорядження Кабміну від 8 серпня. Перетин адміністративної межі обмежували в рамках запобігання поширенню коронавірусу в Україні.

До слова, напередодні президент Зеленський заявив, що має намір повернути Крим. У спілкуванні з журналістами він підкреслив, що Крим – українська територія, і Україна поверне його назад. Він додав, що для обговорення питання Криму досі немає ефективного майданчика. Раніше Зеленський назвав спосіб, що прискорить повернення окупованого Криму.

Колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов, який нині очолює штаб партії «Європейська солідарність», заявив, що в президента Володимира Зеленського нині є «є всі можливості, на відміну від 2014 року, реалізувати наступ на Крим».