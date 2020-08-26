Пункти пропуску Каланчак та Чонгар запрацюють до кінця тижня
Україна знову відкриє КПВВ із окупованим Кримом
Уряд ухвалив рішення про відкриття КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом з 29 серпня. Це означає, що пункти пропуску Каланчак та Чонгар знову запрацюють. Про це повідомляє представництво президента України в Криму.
Деталі щодо процедури перетину контрольних пунктів в'їзду та виїзду на адміністративній межі з окупованим Кримом обіцяють опублікувати згодом.
«Повний текст рішення уряду буде опубліковано завтра», - додали у представництві.
Зазначимо, пункти пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом були тимчасово закриті відповідно до розпорядження Кабміну від 8 серпня. Перетин адміністративної межі обмежували в рамках запобігання поширенню коронавірусу в Україні.
До слова, напередодні президент Зеленський заявив, що має намір повернути Крим. У спілкуванні з журналістами він підкреслив, що Крим – українська територія, і Україна поверне його назад. Він додав, що для обговорення питання Криму досі немає ефективного майданчика. Раніше Зеленський назвав спосіб, що прискорить повернення окупованого Криму.
Колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов, який нині очолює штаб партії «Європейська солідарність», заявив, що в президента Володимира Зеленського нині є «є всі можливості, на відміну від 2014 року, реалізувати наступ на Крим».