РФ постачає на Донбас гуманітарку від білоруських виробників

Дмитро Снєгірьов Співголова громадської ініціативи «Права справа»

Дмитро Снєгірьов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

В ОРДЛО під виглядом гуманітарної допомоги з РФ постачається продукція білоруських виробників

На окуповану частину Донбасу з території РФ прибув черговий російський «гуманітарний конвой», на що МЗС України відреагував нотою протесту.

Зазначається, що переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» і закриті Україною пункти пропуску «Ізварине» та «Успенка». При цьому, російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур, які передбачені законодавством України.

Автомобілі МНС Росії доставили в окупований Луганськ 58 тонн медичного майна і медикаментів, а саме: вакцини і медичні препарати для лікування хронічних захворювань.

«У 98-му конвої зайшли препарати для лікування хронічних захворювань. Це інсулін для лікування хворих на цукровий діабет, препарати для лікування нецукрового діабету. Частково зайшли витратні матеріали для надання допомоги кардіологічним хворим, невеликий обсяг кардіостимуляторів. Також зайшли препарати для надання допомоги пацієнтам з пересадженим органами», - розповіла самопроголошений «міністр охорони здоров'я ЛНР» Наталія Пащенко.

Нагадаю, 30 липня вісім автомобілів МНС Росії доставили до окупованого Луганська 76 тонн медикаментів і медичного майна.

За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ «Права Справа», серед медикаментів була продукція білоруського ВАТ «Борисовський завод медичних препаратів».

Відкрите акціонерне товариство «Борисовський завод медичних препаратів» - провідний виробник і експортер лікарських засобів широкого спектра дії в Республіці Білорусь. Завод є Відкритим акціонерним товариством і підпорядковується РУП «Керуюча компанія холдингу «Белфапмпром».

Асортиментна лінійка складає більше 150 найменувань і ділиться на дві категорії: витратні матеріали для гемодіалізної терапії та вироби загальномедичного призначення. Підприємство спеціалізується на випуску лікарських засобів для лікування таких захворювань: серцево-судинної системи , цукрового діабету (Метформин, Гліклазід, Гліклазід з модифікованим вивільненням); захворювань неврологічного профілю, інфекційних захворювань та інші.

Лікарські засоби виробництва ВАТ «БЗМП» поставляються в 24 Країни світу: РФ, Україну, Молдову, Грузію, США, країни Центральної і Південно-Східної Азії, країни Близького Сходу.

Крім того, інші білоруські компанії так само постачають власну продукцію бойовикам ОРДЛО під виглядом «гуманітарної допомоги» з РФ.

У листопаді 2019 року пресслужба МНС РФ повідомила, що відправили в ОРДЛО 600 тонн дитячих продуктових наборів, які містять молочні суміші та дитячі консерви.

За інформацією місцевих джерел ГІ « Права Справа», у продуктових наборах була номенклатура товарів білоруських виробників молочної та сокової продукції, зокрема: ВАТ «Савушкін продукт». Асортимент підприємства - 200 найменувань натуральної молочної та сокової продукції. З листопада 2001 року молочна продукція підприємства реалізується під товарним знаком «Савушкін продукт». Асортиментний портфель компанії представлений брендами: «Савушкін», «Брест-Литовський».

Варто зазначити, що за оцінками експертів, до 30% товарів народного вжитку в окупованих районах Луганської і Донецької областей – білоруські.

Так, наприклад, на території окупованих районів Луганської і Донецької областей реалізується продукція білоруської кондитерських фабрик «Комунарка» і «Спартак». Кондитерська фабрика «Спартак» (торгові марки СПАРТАК, Melanie, Konfetoff, Impresso) є одним з найбільших виробників кондитерських виробів в Білорусі. У 1994 році було проведено акціонування кондитерської фабрики.

Крім того зафіксовано продаж продукції виробництва ВАТ Кобринський масло-сироробний завод. На території «республік» реалізуються: сири (тверді і плавлені). Продукція постачається через російську фірму, яка є офіційним дистриб'ютором підприємства. На сайті заводу в якості офіційних дистриб'юторів вказана ТОВ «Перша кримська продовольча компанія».

В супермаркетах «республік» реалізується продукція ВАТ «Березовський сироробний комбінат» (торговий бренд – «Берізка») і ВАТ «Рогачевський МКК». Свого часу, була інформація про постачання продукції підприємства у прикордонні з неконтрольованою територією України райони РФ через структури компанії «Юг Руси». Після появи у ЗМІ низки матеріалів про причетність «Юг Руси» товарів на окуповані території України, ВАТ «Рогачевський МКК», оприлюднив офіційну заяву, що офіційним представником підприємства на території РФ є ТОВ «Юніком». За інформацією місцевих джерел, на окупованих територіях Луганської області реалізацією продукції підприємства займається комерційна структура «Луганськпродлогістика».

Торгова марка «Елен-Груп» – є провідним прямим оптовим імпортером продуктів харчування на територію так званої «ЛНР» з Республіки Білорусь. В Луганську оптом і дрібним оптом компанія реалізує різні види свіжоморожених морепродуктів. (Контакти: м Луганськ, вул. Лутугинська, 127-Л Тел. 050-521-02-83; 066-400-35-30. E-mail: [email protected]).

Трансопртування товарів з території РБ на територію так званих «ЛДНР» здійснює транспортна компанія «Енергія» м. Могильов. (Контакти: м Могильов, вулиця Якубовського тел: +375 (29) 159 70 11.)

Послуги з контейнерних перевезень з території Республіки Білорусь на територію самопроголошених «ЛДНР» власним і найманим автотранспортом надає компанія «ТЕКЮГ». (Контакти: 353900, Росія, м Новоросійськ, вул. Ледньова, 6, офіс 201. Тел / факс: 8 (8617) 601-221).

На постійній основі поставляє цукор-пісок та інші продукти харчування ТОВ «Комаксіт АГРО» (ІПН 3329029577, ОГРН 1133340002399). Взаєморозрахунки б / нал офіційно через відкритий рахунок в НКО. Завантаження – Ростов-на-Дону).

Свого часу посол України в Білорусі Ігор Кизим в інтерв'ю «Білоруським новинам» попередив, якщо білоруські компанії безпосередньо постачають продукцію бойовикам, то проти них будуть впроваджені санкції.

«Ми намагатимемося зробити все, щоб ці санкції були введені Євросоюзом теж. Потрібно розуміти, що працюють не тільки дипломати – працюють спецслужби. І в разі наявності відповідної інформації, таким підприємствам буде закритий український ринок – це 100%», – запевнив дипломат.

Примітно, що під час останнього візиту Лукашенка до Києва була підписана угода між Україною та Білоруссю про те, що «гумконвої» з Білорусі будуть проходити без участі третьої сторони, тобто Червоного Хреста.

«Домовилися передавати допомогу без посередників. Керівництвом України будуть створені всі умови, щоб ми безперешкодно проходили кордон. І будуть відкриті всі коридори для доставки безпосередньо тим людям, хто потребує цієї допомоги», – повідомив міністр з надзвичайних ситуацій Білорусі Ващенко.

Нагадаю, до цього Білорусь передавала гуманітарну допомогу для Донбасу через місію Міжнародного Червоного Хреста, представники якої забезпечували доставку вантажу до місця призначення.

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