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    Окупанти проводять примусову паспортизацію жителів Донбасу - розвідка

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    Окупанти проводять примусову паспортизацію жителів Донбасу - розвідка

    Бойовики примушують жителів окупованих територій оформлювати російські паспорти

    Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про те, що «місцеві адміністрації» в ОРДЛО продовжують заходи з примусової паспортизації населення. Про це йдеться у щоденному зведенні Міноборони

    «Обов’язковою умовою проходження військової служби особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК окупантів передбачено наявність у них російського громадянства. З початку вересня ц. р. командири з’єднань і частин окупантів зобов’язані щотижня доповідати по команді уточнені дані про наявність паспортів РФ у найманців з числа місцевих мешканців і членів їх сімей та інформацію про надання документів на отримання російського громадянства», - повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

    Крім того, за словами Гуцуляка, у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ введені додаткові умови набору на військову службу за контрактом. Зокрема, при оформленні контракту кандидати неодмінно повинні мати військовий квиток т. зв. «ДНР/ЛНР» та паспорт громадянина РФ.

    Зазначимо, що російські окупанти з липня планували відновити примусову паспортизацію жителів ОРДЛО.

    До слова, раніше у РФ набув чинності закон про спрощене отримання російського громадянства іноземцям, зокрема українцям, та людям без громадянства. За новими правилами, людина не повинна відмовлятися від колишнього громадянства і може претендувати на новий статус, проживши в країні менше, ніж було потрібно раніше.

    Ще наприкінці лютого стало відомо, що РФ хоче зробити роздачу російського громадянства ще більш доступнішою.

    11 березня у Росії схвалили закон про визнання українців і білорусів «носіями російської мови»

    Нагадаємо, на початку березня цього року у держдумі РФ різко відреагували на посилення правил виїзду в Росію для українців.

    До слова, ЄС офіційно відмовився визнавати російські паспорти жителів окупованого Донбасу.

     

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