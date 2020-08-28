Окупанти проводять примусову паспортизацію жителів Донбасу - розвідка



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Бойовики примушують жителів окупованих територій оформлювати російські паспорти

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про те, що «місцеві адміністрації» в ОРДЛО продовжують заходи з примусової паспортизації населення. Про це йдеться у щоденному зведенні Міноборони.

«Обов’язковою умовою проходження військової служби особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК окупантів передбачено наявність у них російського громадянства. З початку вересня ц. р. командири з’єднань і частин окупантів зобов’язані щотижня доповідати по команді уточнені дані про наявність паспортів РФ у найманців з числа місцевих мешканців і членів їх сімей та інформацію про надання документів на отримання російського громадянства», - повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

Крім того, за словами Гуцуляка, у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ введені додаткові умови набору на військову службу за контрактом. Зокрема, при оформленні контракту кандидати неодмінно повинні мати військовий квиток т. зв. «ДНР/ЛНР» та паспорт громадянина РФ.

Зазначимо, що російські окупанти з липня планували відновити примусову паспортизацію жителів ОРДЛО.

До слова, раніше у РФ набув чинності закон про спрощене отримання російського громадянства іноземцям, зокрема українцям, та людям без громадянства. За новими правилами, людина не повинна відмовлятися від колишнього громадянства і може претендувати на новий статус, проживши в країні менше, ніж було потрібно раніше.

Ще наприкінці лютого стало відомо, що РФ хоче зробити роздачу російського громадянства ще більш доступнішою.

11 березня у Росії схвалили закон про визнання українців і білорусів «носіями російської мови»

Нагадаємо, на початку березня цього року у держдумі РФ різко відреагували на посилення правил виїзду в Росію для українців.

До слова, ЄС офіційно відмовився визнавати російські паспорти жителів окупованого Донбасу.