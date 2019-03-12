Бойовики порушили режим тиші: обстріляли захисників Авдіївки



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Втрат серед наших захисників внаслідок обстрілу немає

11 березня противник один раз порушив режим припинення вогню, обстрілявши зі стрілецької зброї опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» у районі міста Авдіївка.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

Втрат серед наших захисників внаслідок обстрілу немає.

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - зазначили в штабі Операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, у суботу, 9 березня, російські окупаційні війська на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, два рази застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Противник обстрілював позиції українських військ із мінометів калібрів 120 та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів та стрілецької зброї.

Також 9 березня військовослужбовці одного з підрозділів операції Об'єднаних сил затримали бойовика, який покинув російсько-окупаційні війська і «перейшов на сторону добра, на бік українського народу».