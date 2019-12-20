Бойовики п’ять разів обстріляли позиції сил ООС у п'ятницю, втрат немає (мапа боїв)
Гібридна армія обстрілювала позиції наших підрозділів із заборонених «мінськими домовленостями» мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї
Бойовики п’ять разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в п'ятницю, 20 грудня, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС.
«Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 5 разів. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з заборонених «мінськими домовленостями» мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», - сказано в ньому.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики двічі обстріляли українські позиції біля Хутори Вільного і Світлодарська.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив три обстріли по позиціях Об'єднаних сил поблизу Невельського, Славного і Кам'янки.
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У результаті обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Як повідомлялось, бойовики один раз обстріляли позиції сил ООС 19 грудня поблизу Троїцького, втрат немає.