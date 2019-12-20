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    Бойовики п’ять разів обстріляли позиції сил ООС у п'ятницю, втрат немає (мапа боїв)

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    Бойовики п’ять разів обстріляли позиції сил ООС у п'ятницю, втрат немає (мапа боїв)
    Фото: Укрінформ

    Гібридна армія обстрілювала позиції наших підрозділів із заборонених «мінськими домовленостями» мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

    Бойовики п’ять разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в п'ятницю, 20 грудня, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС.

    «Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 5 разів. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з заборонених «мінськими домовленостями» мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», - сказано в ньому.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики двічі обстріляли українські позиції біля Хутори Вільного і Світлодарська.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив три обстріли по позиціях Об'єднаних сил поблизу Невельського, Славного і Кам'янки.

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    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    У результаті обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

    Як повідомлялось, бойовики один раз обстріляли позиції сил ООС 19 грудня поблизу Троїцького, втрат немає.

    бойовики на Донбасі Донбас армія Операція Об’єднаних сил
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