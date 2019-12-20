Бойовики обстріляли українських військових поблизу Троїцького



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Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

19 грудня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Вночі 20 грудня було ще одне порушення режиму тиші.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано поруч населеного пункту Троїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Вчора, 19 грудня, внаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

З початку цієї доби, 20 грудня, російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по оборонцям Невельського та Славного.

Втрат з нашого боку не було.