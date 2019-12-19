Бойовики на Донбасі «притихли»: жодного пострілу з початку доби



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Окупанти з початку доби зберігають режим тиші

Російсько-окупаційні війська 19 грудня вогневу активність не проявляли.

Про це сказав на брифінгу в Міноборони повідомив речник Олександр Мотузяник.

«Станом на 12.00, ворожих обстрілів в бік наших позицій не зафіксовано», - сказав він.

Мотузяник також поінформував, що за повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування нарощує інтенсивність спільних заходів бойової підготовки артилерійських та розвідувальних підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

У першу чергу, артилерійські підрозділи російських окупаційних військ відпрацьовують питання проведення практичних стрільб, у т. ч. в складних погодних умовах та вночі. Розвідувальні підрозділи окупантів головні зусилля зосереджують на відпрацюванні питань застосування безпілотних літальних апаратів та своєчасній передачі координат виявлених об’єктів для їх вогневого ураження артилерійськими й мінометними розрахунками.

Розвідка також повідомила, що артилерійські підрозділи окупантів відпрацьовують проведення практичних стрільб у складних погодних умовах та вночі.