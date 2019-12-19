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    Бойовики на Донбасі «притихли»: жодного пострілу з початку доби

    • Розсилка
    Бойовики на Донбасі «притихли»: жодного пострілу з початку доби

    Окупанти з початку доби зберігають режим тиші

    Російсько-окупаційні війська 19 грудня вогневу активність не проявляли.

    Про це сказав на брифінгу в Міноборони повідомив речник Олександр Мотузяник.

    «Станом на 12.00, ворожих обстрілів в бік наших позицій не зафіксовано», - сказав він.

    Мотузяник також поінформував, що за повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування нарощує інтенсивність спільних заходів бойової підготовки артилерійських та розвідувальних підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

    У першу чергу, артилерійські підрозділи російських окупаційних військ відпрацьовують питання проведення практичних стрільб, у т. ч. в складних погодних умовах та вночі. Розвідувальні підрозділи окупантів головні зусилля зосереджують на відпрацюванні питань застосування безпілотних літальних апаратів та своєчасній передачі координат виявлених об’єктів для їх вогневого ураження артилерійськими й мінометними розрахунками.
    Розвідка також повідомила, що артилерійські підрозділи окупантів відпрацьовують проведення практичних стрільб у складних погодних умовах та вночі.

    До слова, сьогодні, 19 грудня під час своєї щорічної пресконференції російський президент Володимир Путін визнав, що симпатизує бойовикам на Донбасі«Мені задають питання, звідки там танки та інша техніка. У різних частинах світу, де збройні конфлікти, є техніка. Звідки держави беруть таку техніку? Від держав, які їм симпатизують», - заявив Путін.

    Зазначимо, що 18 грудня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. 

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