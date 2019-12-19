Бойовики на Донбасі «притихли»: жодного пострілу з початку доби
Окупанти з початку доби зберігають режим тиші
Російсько-окупаційні війська 19 грудня вогневу активність не проявляли.
Про це сказав на брифінгу в Міноборони повідомив речник Олександр Мотузяник.
«Станом на 12.00, ворожих обстрілів в бік наших позицій не зафіксовано», - сказав він.
Мотузяник також поінформував, що за повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування нарощує інтенсивність спільних заходів бойової підготовки артилерійських та розвідувальних підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.
До слова, сьогодні, 19 грудня під час своєї щорічної пресконференції російський президент Володимир Путін визнав, що симпатизує бойовикам на Донбасі. «Мені задають питання, звідки там танки та інша техніка. У різних частинах світу, де збройні конфлікти, є техніка. Звідки держави беруть таку техніку? Від держав, які їм симпатизують», - заявив Путін.
Зазначимо, що 18 грудня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.