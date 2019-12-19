Доба на Донбасі: один військовий поранений



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів

18 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили два обстріли:

двічі поблизу Новолуганського — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

П’ять обстрілів позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

в районі населеного пункту Березове — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поряд з Водяним — з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

тричі неподалік Мар’їнки — з підствольних гранатометів, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вчора, 18 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Окрім цього, у населеному пункті Мар’їнка, в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, загинув цивільний мешканець.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.