Доба на Донбасі: один військовий поранений
Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів
18 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили два обстріли:
- двічі поблизу Новолуганського — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
П’ять обстрілів позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:
- в районі населеного пункту Березове — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поряд з Водяним — з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- тричі неподалік Мар’їнки — з підствольних гранатометів, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Вчора, 18 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Окрім цього, у населеному пункті Мар’їнка, в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, загинув цивільний мешканець.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.