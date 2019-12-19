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    Доба на Донбасі: один військовий поранений

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    Доба на Донбасі: один військовий поранений

    Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів

    18 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. 

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили два обстріли:

    • двічі поблизу Новолуганського — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

    П’ять обстрілів позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

    • в районі населеного пункту Березове — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
    • поряд з Водяним — з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
    • тричі неподалік Мар’їнки — з підствольних гранатометів, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Вчора, 18 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Окрім цього, у населеному пункті Мар’їнка, в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, загинув цивільний мешканець.

    З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

    бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил озброєння
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