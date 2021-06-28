Чехія вимагає від Росії понад $30 млн компенсації за вибухи на військових складах

Піротехнік на місці вибуху на арсеналі у Врбетіце у 2014 році

Міністерство внутрішніх справ підготувало законопроєкт про розподіл компенсації за вибухи у Врбетіце

Заступник міністра закордонних справ Чехії Мартин Смолек у понеділок, 28 червня, передав російському послу в Празі Олександру Зміївському дипломатичну ноту з вимогами про відшкодування збитків, завданих серією вибухів на складах із боєприпасами у 2014 році. Про це інформагентству České noviny повідомили в МЗС Чехії.

Чеська сторона оцінює збитки в розмірі 650 млн крон (приблизно $30,5 млн).

Міністерство внутрішніх справ Чехії підготувало законопроєкт, згідно з яким компенсацію має бути розподілено між муніципалітетами й окремими фізичними особами – 350 млн і 300 млн крон відповідно.

Гроші, зокрема, планують спрямувати на ремонт доріг, пошкоджених вибухом боєприпасів.

Крім цього, Смолек заявив російському послу, що Прага вимагає від Москви скасувати занесення Чехії у список «недружніх» Росії країн.

Наприкінці 2014 року на складах із боєприпасами в чеському селі Врбетіце сталося кілька вибухів, унаслідок яких загинуло двоє людей. Роботи з ліквідації наслідків вибухів тривали майже шість років і закінчилися восени минулого року. Завдані збитки та витрати, необхідні для очищення територій біля складів, оцінюють приблизно в 1 млрд чеських крон (орієнтовно $47 млн).

У квітні 2021 року влада Чехії заявила про причетність до вибухів російської військової розвідки. Чеська поліція припускає, що, можливо, боєприпаси у Врбетіце вибухнули випадково – насправді спецслужби РФ хотіли підірвати їх у Болгарії.

Інформація про можливу причетність Росії до вибухів у Чехії стала причиною кризи у відносинах двох країн. Чехія вислала з країни 18 співробітників російського посольства, у відповідь Росія оголосила персонами нон ґрата 20 співробітників посольства Чехії.

МЗС Чехії вимагало, щоб Росія повернула всіх висланих чеських дипломатів, однак відповіді не було, у зв'язку із чим Чехія оголосила про додаткове скорочення кількості російських дипломатів у Празі. Наприкінці квітня міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек заявив, що в посольстві Росії у Празі й у посольстві Чехії в Москві працюватиме по 32 співробітники. Збільшення кількості співробітників дипмісій можливе тільки на основі взаємності, підкреслив він.

Чехію підтримали й інші країни ЄС – Латвія, Литва, Естонія і Словаччина вислали російських дипломатів на знак солідарності.

Кремль заперечує причетність РФ до вибухів у Врбетіце і звинувачує Чехію у провокаціях. Чеська влада заявляла, що вимагатиме від Росії компенсації за наслідки вибухів у розмірі не менше ніж 1 млрд чеських крон. У РФ відповіли, що платити Празі не збираються.

За інформацією чеських ЗМІ, власник компанії з виробництва зброї за день до вибуху у Врбетіце зупинявся в готелі, де жили агенти ГРУ РФ.