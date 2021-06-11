Україна запускає виробництво патронів

Боєприпаси для стрілецької зброї випускатиме в Україні канадська фірма

Канадський виробник обладнання для оборонної галузі Waterbury Farrel запускає в Україні виробництво боєприпасів для стрілецької зброї. Про це інформує пресслужба «Укроборонпрому».

«Всесвітньо відомий виробник і постачальник обладнання для оборонної галузі Waterbury Farrel (Канада) повідомив про запуск спільного з канадською компанією GL Munitions INC, державним концерном «Укроборонпром» і Державною акціонерною холдинговою компанією «Артем» проєкту зі створення в Україні підприємства з виробництва боєприпасів для стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

В «Укроборонпромі» зазначили, що компанія заснована у 1851 року і є підрозділом Magnum Integrated Technologies Inc.

Сьогодні Waterbury Farrel бере участь одразу в декількох великих міжнародних проєктах в оборонній галузі.

У пресслужбі також нагадали, що 1 червня 2021 року «Укроборонпром» і державна акціонерна холдингова компанія «Артем» підписали з канадськими партнерами угоду щодо співпраці у питаннях виробництва боєприпасів для стрілецької зброї.

Додамо, що арсенал великокаліберної стрілецької зброї Збройних сил України поповниться єдиним кулеметом калібру 12,7 мм та антиматеріальною гвинтівкою калібру 14,5 мм українського виробництва.

Раніше українська армія отримала модернізовану радіолокаційну станцію. Радари сімейства 35Д6 призначені для виявлення цілей на малих та середніх висотах в умовах впливу активних та пасивних завад з видачею координатної та трасової інформації, а також для роботи у складі сучасних автоматизованих систем ППО та для видачі цілевказівок зенітно-ракетним комплексам.

Напередодні українські військові випробували новітній снаряд для «Градів».