Бойовики стягують танки в Донецькій області, – ОБСЄ

В ОБСЄ зазначили, що бачили бойовиків на ділянках розведення вогню.

Бойовики на Донбасі стягують танки в Донецькій області. Також стало відомо про інші порушення з боку російських окупантів. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 20 травня.

Зокрема повідомляється, що спостерігачі ОБСЄ помітили танки на окупованій території Донецької області.

«Місія зафіксувала такі порушення ліній відведення: 6 танків на полігоні в непідконтрольному уряду районі Донецької області. За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння СММ виявила 3 танки на полігоні в непідконтрольному уряду районі Донецької області», – йдеться в повідомленні.

В ОБСЄ підкреслили, що в цих зонах, згідно з пунктом 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року, розміщення важкого озброєння заборонено.

Також в ОБСЄ зазначили, що бачили бойовиків на ділянках розведення вогню. Така ситуація сталася в районі Станиці Луганської.

«На ділянці розведення в районі н.п. Станиця Луганська (підконтрольний Уряду, 16 км на північний схід від Луганська), спостерігачі бачили 2 членів збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написом «СЦКК«) південніше відремонтованого прольоту моста біля Станиці Луганської»,– йдеться в повідомленні.

Також бойовиків помітили поруч з ділянкою розведення в районі н. п. Золоте.

«Патрулюючи поруч з блокпостом збройних формувань південніше ділянки розведення в районі н. п. Золоте команда СММ бачила 3 членів збройних формувань», – сказано в звіті ОБСЄ.