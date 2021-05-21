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    Бойовики стягують танки в Донецькій області, – ОБСЄ

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    Бойовики стягують танки в Донецькій області - Бойовики стягують танки в Донецькій області, – ОБСЄ
    Бойовики стягують танки в Донецькій області
    Фото з відкритих джерел

    В ОБСЄ зазначили, що бачили бойовиків на ділянках розведення вогню.

    Бойовики на Донбасі стягують танки в Донецькій області. Також стало відомо про інші порушення з боку російських окупантів. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 20 травня.

    Зокрема повідомляється, що спостерігачі ОБСЄ помітили танки на окупованій території Донецької області.

    «Місія зафіксувала такі порушення ліній відведення: 6 танків на полігоні в непідконтрольному уряду районі Донецької області. За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння СММ виявила 3 танки на полігоні в непідконтрольному уряду районі Донецької області», – йдеться в повідомленні.

    В ОБСЄ підкреслили, що в цих зонах, згідно з пунктом 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року, розміщення важкого озброєння заборонено.

    Також в ОБСЄ зазначили, що бачили бойовиків на ділянках розведення вогню. Така ситуація сталася в районі Станиці Луганської.

    «На ділянці розведення в районі н.п. Станиця Луганська (підконтрольний Уряду, 16 км на північний схід від Луганська), спостерігачі бачили 2 членів збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написом «СЦКК«) південніше відремонтованого прольоту моста біля Станиці Луганської»,– йдеться в повідомленні.

    Також бойовиків помітили поруч з ділянкою розведення в районі н. п. Золоте.

    «Патрулюючи поруч з блокпостом збройних формувань південніше ділянки розведення в районі н. п. Золоте команда СММ бачила 3 членів збройних формувань», – сказано в звіті ОБСЄ.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі СЦКК озброєння
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    Бойовики стягують танки в Донецькій області, – ОБСЄ