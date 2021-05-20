  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Обстріляли з гранатометів і кулеметів. Бойовики чотири рази порушили режим тиші на Донбасі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В районі ООС&nbsp;ДСНС України розмінували 5 гектарів території та передали на знищення 38 вибухонебезпечних предметів - Обстріляли з гранатометів і кулеметів. Бойовики чотири рази порушили режим тиші на Донбасі
    В районі ООС ДСНС України розмінували 5 гектарів території та передали на знищення 38 вибухонебезпечних предметів
    Фото: пресслужба ООС

    Українські позиції були обстріляні в районі населених пунктів Гнутове, Троїцьке і Авдіївка

    У четвер, 20 травня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

    Так, ворожі обстріли були зафіксовані неподалік населених пунктів Троїцьке та Авдіївка. Окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а поблизу селища Новоселівка – ще й з великокаліберних кулеметів.

    Також бойовики обстрілювали українські позиції в районі населеного пункту Гнутове з автоматичних станкових гранатометів.

    «На обстріли противника наші військові відкривали вогонь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ», – йдеться в повідомленні.

    Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

    В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 5 гектарів території та передали на знищення 38 вибухонебезпечних предметів.

    Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою українськими військовим.

    Тим часом, українська делегація в ТКГ запропонувала план розмінування критичної інфраструктури Донбасу.

    Теги: окупанти ОБСЄ ДСНС військові розмінування СЦКК Авдіївка Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Обстріляли з гранатометів і кулеметів. Бойовики чотири рази порушили режим тиші на Донбасі