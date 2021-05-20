Обстріляли з гранатометів і кулеметів. Бойовики чотири рази порушили режим тиші на Донбасі

В районі ООС ДСНС України розмінували 5 гектарів території та передали на знищення 38 вибухонебезпечних предметів

Українські позиції були обстріляні в районі населених пунктів Гнутове, Троїцьке і Авдіївка

У четвер, 20 травня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані неподалік населених пунктів Троїцьке та Авдіївка. Окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а поблизу селища Новоселівка – ще й з великокаліберних кулеметів.

Також бойовики обстрілювали українські позиції в районі населеного пункту Гнутове з автоматичних станкових гранатометів.

«На обстріли противника наші військові відкривали вогонь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ», – йдеться в повідомленні.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 5 гектарів території та передали на знищення 38 вибухонебезпечних предметів.

Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою українськими військовим.

Тим часом, українська делегація в ТКГ запропонувала план розмінування критичної інфраструктури Донбасу.