Обстріляли з гранатометів і кулеметів. Бойовики чотири рази порушили режим тиші на Донбасі
Українські позиції були обстріляні в районі населених пунктів Гнутове, Троїцьке і Авдіївка
У четвер, 20 травня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Так, ворожі обстріли були зафіксовані неподалік населених пунктів Троїцьке та Авдіївка. Окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а поблизу селища Новоселівка – ще й з великокаліберних кулеметів.
Також бойовики обстрілювали українські позиції в районі населеного пункту Гнутове з автоматичних станкових гранатометів.
«На обстріли противника наші військові відкривали вогонь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ», – йдеться в повідомленні.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
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Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою українськими військовим.
Тим часом, українська делегація в ТКГ запропонувала план розмінування критичної інфраструктури Донбасу.