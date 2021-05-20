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    Зеленський розповів, де може відбутися його зустріч з Путіним

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    Президент нагадав, що запропонував Путіну зустрітися у будь-якому місці українського Донбасу - Зеленський розповів, де може відбутися його зустріч з Путіним
    Президент нагадав, що запропонував Путіну зустрітися у будь-якому місці українського Донбасу
    Фото з відкритих джерел

    Перемовини щодо зустрічі Зеленського і Путіна тривають

    Президент України Володимир Зеленський вважає, що зустріч з російським президентом Володимиром Путіним може відбутися на нейтральній території.

    «Президент Росії запропонував зустріч у Москві. Але традиційно такі зустрічі під час конфлікту відбуваються у місці конфлікту або на нейтральній території. Скажу відверто, розпочато розмову між Офісом президента України і Російською Федерацією», – заявив Зеленський під час пресконференції з нагоди свого дворічного перебування на посаді.

    Президент нагадав, що запропонував Путіну зустрітися у будь-якому місці українського Донбасу.

    Також Зеленський пропонує винести питання Донбасу на референдум.

    Голова офісу президента повідомив, які завдання стоять перед потенційною зустріччю між президентами України і Російською Федерацією. На потенційній зустрічі Зеленського та Путіна планується провести аналіз того, як були виконані домовленості Паризького саміту Нормандської четвірки.

    20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися в «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

    22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ в черговий раз повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» «керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

    26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії та повідомив, що відповідне доручення дано керівнику його офісу Андрію Єрмаку.

    В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Зеленський висловив переконання, що його двостороння зустріч з Путіним обов'язково відбудеться, і не виключив, що місцем її проведення може стати Ватикан. Також Зеленський припустив, що його прямі переговори з Путіним можуть запобігти ескалації агресивних дій РФ.

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    Теги: бойовики на Донбасі ДНР ЛНР війна Путін Володимир Зеленський
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    Зеленський розповів, де може відбутися його зустріч з Путіним