Зеленський розповів, де може відбутися його зустріч з Путіним

Перемовини щодо зустрічі Зеленського і Путіна тривають

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зустріч з російським президентом Володимиром Путіним може відбутися на нейтральній території.

«Президент Росії запропонував зустріч у Москві. Але традиційно такі зустрічі під час конфлікту відбуваються у місці конфлікту або на нейтральній території. Скажу відверто, розпочато розмову між Офісом президента України і Російською Федерацією», – заявив Зеленський під час пресконференції з нагоди свого дворічного перебування на посаді.

Президент нагадав, що запропонував Путіну зустрітися у будь-якому місці українського Донбасу.

Також Зеленський пропонує винести питання Донбасу на референдум.

Голова офісу президента повідомив, які завдання стоять перед потенційною зустріччю між президентами України і Російською Федерацією. На потенційній зустрічі Зеленського та Путіна планується провести аналіз того, як були виконані домовленості Паризького саміту Нормандської четвірки.

20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися в «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ в черговий раз повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» «керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії та повідомив, що відповідне доручення дано керівнику його офісу Андрію Єрмаку.

В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Зеленський висловив переконання, що його двостороння зустріч з Путіним обов'язково відбудеться, і не виключив, що місцем її проведення може стати Ватикан. Також Зеленський припустив, що його прямі переговори з Путіним можуть запобігти ескалації агресивних дій РФ.