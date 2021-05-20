США будуть залучені до переговорів щодо Донбасу – Зеленський

Володимир Зеленський розповів журналістам, що нормандський формат важливий для вирішення конфлікту на Донбасі

Для врегулювання ситуації на Донбасі Зеленський хоче зустрітись з Путіним, а також залучити до переговорів США

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз складна ситуація біля українських кордонів. Для вирішення питання потрібні переговори, зокрема у нормандському форматі. Про це Зеленський сказав під час пресконференції 20 травня за підсумками другого року президентства.

За його словами, нормандський формат важливий для вирішення конфлікту на Донбасі.

«27 липня, коли почався режим «тиші», зменишалась кількість людей, які загинули. Наші європейські партнери повністю підтримують нормандський формат. Крім нормандського формату, буде пряма розмова з президентом Путіним, а крім прямої розмови з Путіним, я бачу формат залучення США в цю дискусію», – сказав він.

Також Зеленський вважає, що зустріч з російським президентом Володимиром Путіним може відбутися на на нейтральній території.

Крім того, Зеленський пропонує винести питання Донбасу на референдум. Питання винесуть на обговорення, якщо військові та дипломатичні шляхи припинення війни на сході України виявляться неефективними.

У ході пресконференції Зеленський назвав свої головні пріоритети: країна без олігархів, без війни і беззаконня.