Бойовики тричі за добу обстріляли позиції ООС

Ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Пісків та Авдіївки

У вівторок, 18 травня, збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав. Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зокрема, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Пісків. Окупанти двічі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, в напрямку Авдіївки бойовики здійснили обстріл з підствольних гранатометів.

«Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм», – йдеться в повідомленні.

Обстановка в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу, бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті пострілу ворожого снайпера український військовий отримав поранення. Українська сторона СЦКК повідомляє про використання окупантами практики ведення провокаційного вогню з житлових кварталів населених пунктів на тимчасово окупованих територіях.