Зеленський: Україна робить все, аби повернути Крим

Володимир Зеленський нагадав, що сім років тому Крим був окупований Росією

Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня в Україні

Україна робить все, щоб повернути окупований Крим. Для цього і готується запуск Кримської платформи. Про це у Twitter повідомив президент Володимир Зеленський.

«77 років тому все кримськотатарське населення було депортовано з Криму. Через це вони втратили приблизно 50% людей. Сім років тому Крим був окупований Росією. Україна робить все, щоб захистити права скривджених там і повернути півострів. Ось чому ми започаткували Кримську платформу», – заявив Зеленський.

77 років тому все кримськотатарське населення було депортовано з Криму. Через це вони втратили ~50% людей. 7 років тому #Крим був окупований Росією. робить все, щоб захистити права скривджених там і повернути півострів. Ось чому ми започаткували #КримськаПлатформа — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 18, 2021

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що міжнародне співтовариство має визнати депортацію кримських татар з півострова в 1944 році геноцидом.

Згідно з офіційними даними, з Криму депортували 191 044 кримських татар після того, як цілий народ звинуватили в нібито співпраці з німецькими окупантами під час Другої світової війни. За даними самоперепису національного руху кримських татар, депортували понад 423 000 осіб. Під час цих заходів і в перші роки після них загинули від 27% до 46,2% депортованих.

На сьогодні Росія переслідує 93 кримських татар з політичних мотивів.

18 травня Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар та відзначає День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Додамо, що раніше у МЗС розкрили деталі підготовки саміту Кримської платформи. Кримську платформу ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння його деокупації.