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    Бойовики використовують безпілотники для коригування обстрілів на Донбасі

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    Всього в липні безпілотники російсько-окупаційних військ 27 разів здійснювали перетин лінії зіткнення - Бойовики використовують безпілотники для коригування обстрілів на Донбасі
    Всього в липні безпілотники російсько-окупаційних військ 27 разів здійснювали перетин лінії зіткнення
    Фото з відкритих джерел

    Лише протягом вчорашнього дня безпілотники бойовиків двічі перетнули лінію розмежування

    Проросійські бойовики стали активнішими застосовувати безпілотники на Донбасі. Вони використовують БПЛА для розвідки і коригування артилерійського вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

    «З початку кількість запусків БПЛА російськими окупаційними військами з метою повітряної розвідки та коригування артилерійського вогню збільшилася на 50%», – зазначили військові.

    У штабі ООС підкреслили, що маршрути польотів безпілотників проросійських бойовиків практично збігаються з районами, де фіксується найбільша кількість порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

    Тільки за вчорашній день, 20 липня, безпілотники бойовиків двічі перетнули лінію розмежування.

    Всього в липні безпілотники російсько-окупаційних військ 27 разів здійснювали перетин лінії зіткнення. «Є чіткий зв'язок між польотами БПЛА і цілеспрямованим обстрілом об'єктів інфраструктури, будинків цивільного населення на підконтрольній території Уряду України з використанням заборонених артилерійських систем і мінометів», – зазначили в ООС.

    Проросійські бойовики також вдаються до застосування засобів радіоелектронної боротьби проти безпілотників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. В організації зафіксували 31 випадок глушіння сигналу БПЛА.

    Нагадаємо, з початку 21 липня бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Крім того, український військовий отримав поранення в результаті підриву на міні.

    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас війна обстріл військові Операція Об’єднаних сил безпілотник озброєння
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    Бойовики використовують безпілотники для коригування обстрілів на Донбасі