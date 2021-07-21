Бойовики використовують безпілотники для коригування обстрілів на Донбасі

Всього в липні безпілотники російсько-окупаційних військ 27 разів здійснювали перетин лінії зіткнення

Лише протягом вчорашнього дня безпілотники бойовиків двічі перетнули лінію розмежування

Проросійські бойовики стали активнішими застосовувати безпілотники на Донбасі. Вони використовують БПЛА для розвідки і коригування артилерійського вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

«З початку кількість запусків БПЛА російськими окупаційними військами з метою повітряної розвідки та коригування артилерійського вогню збільшилася на 50%», – зазначили військові.

У штабі ООС підкреслили, що маршрути польотів безпілотників проросійських бойовиків практично збігаються з районами, де фіксується найбільша кількість порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Тільки за вчорашній день, 20 липня, безпілотники бойовиків двічі перетнули лінію розмежування.

Всього в липні безпілотники російсько-окупаційних військ 27 разів здійснювали перетин лінії зіткнення. «Є чіткий зв'язок між польотами БПЛА і цілеспрямованим обстрілом об'єктів інфраструктури, будинків цивільного населення на підконтрольній території Уряду України з використанням заборонених артилерійських систем і мінометів», – зазначили в ООС.

Проросійські бойовики також вдаються до застосування засобів радіоелектронної боротьби проти безпілотників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. В організації зафіксували 31 випадок глушіння сигналу БПЛА.

Нагадаємо, з початку 21 липня бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Крім того, український військовий отримав поранення в результаті підриву на міні.