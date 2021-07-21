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    Ешелони російської військової техніки прибули до Білорусі

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    Прибуття російських військових ешелонів у Білорусь. 21 липня 2021 року - Ешелони російської військової техніки прибули до Білорусі
    Прибуття російських військових ешелонів у Білорусь. 21 липня 2021 року
    Фото: Міністерство оборони Білорусі

    У Міноборони Білорусі кажуть, що військові РФ їдуть для участі у навчаннях, які стартують у вересні

    До Білорусі сьогодні почали прибувати перші військові ешелони з російськими військовослужбовцями й технікою. Офіційно повідомляється, що це підготовка до спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід-2021» у вересні. Про це повідомило міністерство оборони Білорусі.

    Тема стратегічних навчань, що мають відбутися з 10 по 16 вересня 2021 року, – «Застосування угруповань військ (сил) в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави». Йдеться про інтеграційний проєкт Росії та Білорусі, що існує з 1999 року.

    Російські ЗМІ раніше повідомляли, що в основу навчань покладуть «один із можливих варіантів ескалації військово-політичної обстановки проти умовної держави». Планується відпрацювати роботу спільних штурмових груп у міських умовах і дієвість нового й модернізованого озброєння.

    Водночас профільне видання Defense Express із посиланням на джерела вказувало, що під час «Заходу-2021» планується відпрацювати ліквідацію крилатих ракет і безпілотників, а також радіоелектронну боротьбу – ймовірно, за участі військових підрозділів інших держав.

    Керувати навчаннями будуть начальники генштабів Росії та Білорусі, а відбуватимуться вони на території обох країн. Головна мета «Захід-2021», як офіційно заявляють Мінськ і Москва, — «укріплення безпеки Союзної держави».

    Міністр оборони РФ Сергій Шойгу зазначив, що російські та білоруські війська планують здійснити серію «підготовчих навчань» перед «Захід-2021». Зокрема, в червні 2021 року в Мінську побував його заступник, генерал-лейтенант Юнус-Бек Євкуров.

    Також Шойгу згадав про ескалацію навесні 2021 року, коли біля українських кордонів відбулися планові перевірки російських військових частин — нібито планово. Тоді Київ та західні партнери говорили про 50-100 тисяч військових РФ на кордоні з Україною.

    Опитані «Голосом Америки» експерти вважають, що внаслідок «Заходу-2021» можливі зміни в дислокації російських військ у Білорусі, а самі навчання можуть свідчити про те, як саме Москва готова у військовому плані протистояти НАТО.

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    Теги: Білорусь Росія Міноборони військові навчання військові озброєння
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    Ешелони російської військової техніки прибули до Білорусі