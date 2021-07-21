Окупанти обстріляли українські позиції біля Авдіївки і Пісків

Ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї

Сьогодні бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Російські окупаційні війська від початку доби 21 липня двічі порушили режим припинення вогню в районі Операції Об’єднаних сил.

«Від початку цієї доби зафіксовано два порушення режиму припинення вогню», – йдеться в повідомленні штабу ООС.

Зокрема, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу селища Піски противник застосував міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрою один військовий отримав осколкові поранення. Воїн знаходиться у лікувальному закладі. Стан пораненого – задовільний.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

У штабі ООС також повідомили, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 7 гектарів території та передали на знищення 139 вибухонебезпечних предметів.