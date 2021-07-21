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    Окупанти обстріляли українські позиції біля Авдіївки і Пісків

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    Ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї - Окупанти обстріляли українські позиції біля Авдіївки і Пісків
    Ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї
    Фото: ZN.UA

    Сьогодні бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

    Російські окупаційні війська від початку доби 21 липня двічі порушили режим припинення вогню в районі Операції Об’єднаних сил.

    «Від початку цієї доби зафіксовано два порушення режиму припинення вогню», – йдеться в повідомленні штабу ООС.

    Зокрема, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
    Поблизу селища Піски противник застосував міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

    Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрою один військовий отримав осколкові поранення. Воїн знаходиться у лікувальному закладі. Стан пораненого – задовільний.

    Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

    У штабі ООС також повідомили, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

    Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 7 гектарів території та передали на знищення 139 вибухонебезпечних предметів.

    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ війна обстріл військові окуповані території Операція Об’єднаних сил
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    Окупанти обстріляли українські позиції біля Авдіївки і Пісків