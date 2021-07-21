На Донеччині підірвався український військовий

Воїна доставили до лікарні

Сьогодні у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі підірвався на міні український військовий. Його доставили до лікарні, стан здоров'я – задовільний. Про це пише оперативне угруповання «Північ».

Повідомляється, що в результаті підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої боєць отримав поранення.

«Воїну оперативно надано першу медичну допомогу, його доставили до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний. На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України», – йдеться в повідомленні.

Напередодні розвідка Міноборони повідомила, що на передових позиціях у зоні проведення Операції Об'єднаних сил незаконні збройні формування збільшили присутність особового складу розвідувальних підрозділів і снайперських пар, які нещодавно пройшли спеціальну підготовку в навчальних центрах на території Ростовської області РФ. Крім того, окупанти вчаться форсувати водойми для наступальних дій. Крім того, ворог активізував підготовку до проведення диверсійно-розвідувальних заходів.

Крім того, вчора стало відомо, що Росія перекинула в окупований Крим понад 20 тисяч військових. Москва перекидає військових під приводом ліквідації повені.