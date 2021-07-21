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    На Донеччині підірвався український військовий

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    У штабі кажуть, що стан здоров'я військового &ndash;&nbsp;задовільний - На Донеччині підірвався український військовий
    У штабі кажуть, що стан здоров'я військового – задовільний
    Фото з відкритих джерел

    Воїна доставили до лікарні

    Сьогодні у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі підірвався на міні український військовий. Його доставили до лікарні, стан здоров'я – задовільний. Про це пише оперативне угруповання «Північ».

    Повідомляється, що в результаті підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої боєць отримав поранення.

    «Воїну оперативно надано першу медичну допомогу, його доставили до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний. На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України», – йдеться в повідомленні.

    Напередодні розвідка Міноборони повідомила, що на передових позиціях у зоні проведення Операції Об'єднаних сил незаконні збройні формування збільшили присутність особового складу розвідувальних підрозділів і снайперських пар, які нещодавно пройшли спеціальну підготовку в навчальних центрах на території Ростовської області РФ. Крім того, окупанти вчаться форсувати водойми для наступальних дій. Крім того, ворог активізував підготовку до проведення диверсійно-розвідувальних заходів.

    Крім того, вчора стало відомо, що Росія перекинула в окупований Крим понад 20 тисяч військових. Москва перекидає військових під приводом ліквідації повені.

    Теги: вибух окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ військові Операція Об’єднаних сил
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    На Донеччині підірвався український військовий