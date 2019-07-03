Бойовики за добу 10 разів обстріляли українських бійців. Є поранені



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На обстріли з боку збройних формувань РФ підрозділи ЗСУ дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються

Від початку доби на Донбасі ворог десять разів порушив режим припинення вогню.

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє 3 липня штаб ООС у Facebook.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу населеного пункту Водяне, з напрямку Ужівки – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд Опитного, з напрямку Спартака – зі стрілецької зброї;

околиці Мар'їнки, з напрямку Олександрівки – з міномету калібру 82 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», як повідомили у штабі ООС, противник здійснив сім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

три рази поблизу Зайцевого, з напрямку Гольмівського - зі стрілецької зброї;

двічі неподалік Новолуганського, з напрямку Гольмівського та Доломітного - з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП та зенітної установки;

в районі населеного пункту Південне, з напрямку шахти імені Гагаріна - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Внаслідок ворожих обстрілів два українських військовослужбовця отримали поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються», - заявили у штабі ООС.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 1 липня, близько 10:50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого російськими окупантами було обстріляно санітарний автомобіль.

В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє військовослужбовців ООС отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що поранений військовий медик померла.

У 36-й окремій бригаді морської піхоти повідомили, що внаслідок обстрілу бойовиками санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним на Донбасі загинули старший матрос Сергій Майборода та сержант Ірина Шевченко.