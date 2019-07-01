Під Водяним російські окупанти обстріляли санітарний автомобіль ООС: є жертви



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Ілюстративне фото: dyvys.info

Бойовики поцілили у санітарний автомобіль Hummer з ПТКР: один військовослужбовець ООС загинув на місці, ще двоє – отримали поранення

У понеділок, 1 липня, близько 10:50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі населеного пункту Водяне, російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил. Бойовики поцілили у санітарний автомобіль Hummer з ПТКР. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє військовослужбовців ООС – отримали поранення. Зокрема, один з поранених – військовий медик перебуває у критичному стані.

Командування Об'єднаних сил наголошує, що обстріл санітарних автомобілів є порушенням міжнародного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права.

«Підступний обстріл санітарного автомобіля збоку російських окупаційних підрозділів є черговим свідченням того, що окупанти не дотримуються жодних міжнародно-правових норм. Російські бойовики підло б'ють навіть по санітарних автомобілях, обладнаних спеціальним маркуванням Червоного хреста», - йдеться у повідомленні штабу ООС.

Як повідомлялось, місто Авдіївка Донецької області вдруге за тиждень, 30 червня, опинилося під вогнем бойовиків. Внаслідок обстрілу пошкоджено три приватних будинки.

Нагадаємо, 26 червня бойовики обстріляли прифронтову Авдіївку. В результаті обстрілу було пошкоджено чотири будинки. Обійшлося без постраждалих та поранених серед мирного населення.

Також нагадаємо, що у неділю, 30 червня, бойовики на Донбасі 23 разипорушили режим припинення вогню. З них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.