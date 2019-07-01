Стали відомі імена загиблих українських військових біля Водяного



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Сержант Ірина Шевченко загинула внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі 1 липня Фото: Facebook Ірини Шевченко

Командування та особовий склад морських піхотинців висловило співчуття рідним загиблих

Внаслідок обстрілу бойовиками санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним на Донбасі загинули старший матрос Сергій Майборода та сержант Ірина Шевченко.

Про це повідомляється на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти у Facebook.

«Сьогодні, близько 11.00, в районі проведення Операції Об’єднаних сил під час обстрілу російськими окупаційними військами в бік позицій наших захисників цинічно та умисно поцілили з ПТРК в автомобіль наших медиків, що здійснював евакуацію пораненого. Загинули два воїни - старший матрос Майборода Сергій Григорович та сержант Шевченко Ірина Вікторівна», - говориться у повідомленні.

Командування та особовий склад морських піхотинців висловило співчуття рідним загиблих.

«Сумуємо разом з вами. Помстимося!» - пообіцяли в 36-й окремій бригаді морської піхоти.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 1 липня, близько 10:50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно санітарний автомобіль.

В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє військовослужбовців ООС отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що поранений військовий медик померла.