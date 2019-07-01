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    Помер військовий медик, поранений внаслідок обстрілу бойовиками санітарного автомобіля ООС

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    Помер військовий медик, поранений внаслідок обстрілу бойовиками санітарного автомобіля ООС

    В районі населеного пункту Водяне вранці в понеділок бойовики поцілили у санітарний автомобіль Hummer з ПТРК

    Військовий медик, поранений на Донбасі під час обстрілу бойовиками з ПТРК автомобіля «Хаммер», від отриманих травм помер.

    Про це 1 липня повідомляє штаб ООС у Facebook.

    Як відомо, обстріл стався в районі населеного пункту Водяне.

    Раніше повідомлялося, що у понеділок, 1 липня, близько 10:50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно санітарний автомобіль.

    Бойовики поцілили у санітарний автомобіль Hummer з ПТРК.

    В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє військовослужбовців ООС – отримали поранення.

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