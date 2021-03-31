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    Бойовики за добу вісім разів порушили режим тиші на Донбасі

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    Бойових втрат серед особового складу Об&rsquo;єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає - Бойовики за добу вісім разів порушили режим тиші на Донбасі
    Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає

    Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських захисникі

    Протягом минулої доби, 30 березня, на Донбасі було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких сім обстрілів та один факт інженерного обладнання позицій.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

    Зокрема, поблизу Авдіївки та Пісків російсько-окупаційні війська здійснили обстріли позицій українських захисників, використовуючи протитанкові гранатомети, а у передмісті Широкиного – великокаліберні кулемети.

    Неподалік населених пунктів Причепилівка та Троїцьке окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська проводили інженерне обладнання своїх позицій.

    Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

    «Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей», – заявили у штабі.

    Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

    Від початку поточної доби, 31 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    «В районі проведення операції Об’єднаних сил українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію та дотримуються режиму припинення вогню», – резюмується у звіті.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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