На Дніпропетровщині попрощались з бійцем, який загинув 26 березня під Шумами

Сергій Гайченко двічі призивався до ЗСУ

У Дніпропетровській області попрощалися з 27-річним бійцем 10-ї гірсько-штурмової бригади Сергієм Гайченком, який загинув під Шумами.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Поховали бійця в його рідному селі Михайлівка. Церемонія відбулася біля школи, де він навчався.

Гайченко двічі призивався до ЗСУ. Шість років назад служив в Президентському полку. У вересні 2019-го знову був призваний, у складі 10-ї бригади потрапив у зону операції Об’єднаних сил. Був командиром відділення.

Нагадаємо, 26 березня неподалік населеного пункту Шуми в результаті ворожого обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення.

Серед загиблих – мешканець Кам’янець-Подільського підполковник Збройних сил України Сергій Коваль, мешканець міста Калуш Івано-Франківської області, 47-річний Сергій Барнич та мешканець міста Дубровиця Рівненської області Максим Абрамович, 1994 року народження.

У вівторок, 30 березня, Рада ухвалила Заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Верховна Рада України закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику Російської Федерації щодо України, продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на Російську Федерацію з метою припинення агресії, виведення іноземних військ і озброєння з території України, до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, вжити всіх можливих заходів задля розслідування випадків серйозних порушень міжнародного права в ході збройної агресії Російської Федерації проти України, в тому числі скоєння збройними формуваннями РФ воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Напередодні, 29 березня, Хмельниччина попрощалася із загиблим біля Шумів підполковником ЗСУ (фото, відео).