  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Посол: €1,5 млн допомоги від Австрії дозволить зменшити страждання людей на Донбасі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Посол Олександр Щерба: Схід України знає і цінує діяльність австрійських гуманітарних організацій - Посол: €1,5 млн допомоги від Австрії дозволить зменшити страждання людей на Донбасі

    Посол Олександр Щерба: Схід України знає і цінує діяльність австрійських гуманітарних організацій

    Австрія виділить Україні €1,5 млн для гуманітарних проєктів на Донбасі

    Уряд Австрії вирішив виділити Україні €1,5 млн для гуманітарних проєктів на Донбасі.

    Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба в Facebook.

    «Я вдячний австрійському уряду за надання €1,5 млн на реалізацію гуманітарних проектів на Донбасі. Схід України знає і цінує діяльність австрійських гуманітарних організацій, допомога яких вже довгий час отримує населення районів, що постраждали від російської агресії», – написав він.

    За його словами, що новий пакет допомоги «дозволить зменшити страждання людей».

    Він також додав, що міністр закордонних справ Австрії Олександр Шелленберг говорив про Україну як про «найбільшу гарячу точку європейського континенту, про яку не можна забувати», а не про «найбільшу проблему Європи».

    Зазначимо, загалом австрійський уряд спрямував у 2021 році у Фонд закордонних катастроф €13,5 млн. Ці кошти будуть розподілені між австрійськими неурядовими організаціями для втілення гуманітарних проєктів у низці країн.

    Близько €7 млн спрямовуються на проєкти в чотирьох африканських країнах – Ефіопії, Уганді, Мозамбіку та Буркіна–Фасо. Ще 2,5 млн євро підуть у Ліван та Йорданію для допомоги сирійським біженцям.

    Теги: Австрія бойовики на Донбасі гроші посол фінансування гуманітарна допомога Україна населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies