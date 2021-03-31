Посол: €1,5 млн допомоги від Австрії дозволить зменшити страждання людей на Донбасі

Австрія виділить Україні €1,5 млн для гуманітарних проєктів на Донбасі

Уряд Австрії вирішив виділити Україні €1,5 млн для гуманітарних проєктів на Донбасі.

Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба в Facebook.

«Я вдячний австрійському уряду за надання €1,5 млн на реалізацію гуманітарних проектів на Донбасі. Схід України знає і цінує діяльність австрійських гуманітарних організацій, допомога яких вже довгий час отримує населення районів, що постраждали від російської агресії», – написав він.

За його словами, що новий пакет допомоги «дозволить зменшити страждання людей».

Він також додав, що міністр закордонних справ Австрії Олександр Шелленберг говорив про Україну як про «найбільшу гарячу точку європейського континенту, про яку не можна забувати», а не про «найбільшу проблему Європи».

Зазначимо, загалом австрійський уряд спрямував у 2021 році у Фонд закордонних катастроф €13,5 млн. Ці кошти будуть розподілені між австрійськими неурядовими організаціями для втілення гуманітарних проєктів у низці країн.

Близько €7 млн спрямовуються на проєкти в чотирьох африканських країнах – Ефіопії, Уганді, Мозамбіку та Буркіна–Фасо. Ще 2,5 млн євро підуть у Ліван та Йорданію для допомоги сирійським біженцям.