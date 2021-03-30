Окупанти на Донбасі обстрілювали позиції Збройних сил з кулеметів і гранатометів

Російські бойовики сім разів порушили режим припинення вогню з початку доби

Від початку поточної доби 30 березня російські найманці в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

Зокрема, біля Авдіївки та Пісків російсько-окупаційні війська здійснили обстріли позицій українських захисників, використовуючи протитанкові гранатомети, а у передмісті Широкиного – великокаліберні кулемети.

Неподалік населених пунктів Причепилівка та Троїцьке окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того, в районі Павлополя російсько-окупаційні війська проводили інженерне обладнання своїх позицій.

«Втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає», – зазначається у зведенні.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.

За заяву проголосували 308 парламентарі. Голосували всі політсили, крім ОПЗЖ, яка покинула зал ще до голосування.

Також сьогодні лідер партії «Європейська солідарність», п’ятий президент Петро Порошенко виступив з вимогою повернути підрозділи на позиції, з яких вони були відведені за два роки, знову вивести на передову контрснайперські групи, відновити розвідку та безпілотники на Донбасі.

Крім того, Рада ухвалила закон про призов резервістів без мобілізації. Для резервістів вводять новий вид служби. Цей інструмент дозволить дуже оперативно протягом доби в разі загострення ситуації на фронті або порушення кордонів держави залучити вже наявний резерв. У цей резерв військ увійде невелика група громадян, які вже відслужили й мають бойовий досвід.



