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    Бойовики зірвали демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській – ОБСЄ

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    Українські проектувальники обстежили зруйновану частину мосту в Станиці Луганській&nbsp; - Бойовики зірвали демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській – ОБСЄ
    Українські проектувальники обстежили зруйновану частину мосту в Станиці Луганській 
    Фото: Луганська ОДА

    Підготовчі роботи для відновлення мосту вже розпочато, однак окупанти знову влаштовують провокації

    Окупанти Луганщини не виконали взятих на себе зобов'язань з демонтажу фортифікаційних споруд у Станиці Луганській. Цей факт констатувала СММ ОБСЄ під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи з запрошенням представників ОРДЛО. Про це повідомила прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

    За словами Оліфер, відеоконференція Тристоронньої контактної групи з запрошенням представників ОРДЛО відбулася з ініціативи української сторони.

    Під час скайп-зустрічі обговорено початок ремонту мосту у Станиці Луганській, зазначено у повідомленні.

    Оліфер нагадала, що демонтаж на мосту фортифікаційних споруд та прапора квазіугруповань ОРЛО є необхідною передумовою для початку відбудови мосту - без цього ми не можемо почати відновлення переходу.

    «СММ ОБСЄ засвідчила виконання українською стороною взятих на себе зобов'язань з розмінування та готовності почати ремонтно-відновлювальні роботи переходу. В той самий час СММ ОБСЄ констатувала: НЗФ ОРЛО не виконали взятих на себе зобов'язань з демонтажу фортифікаційних споруд, натомість встановили на цій ділянці контейнер, довкола якого знаходяться шини з піском, які фактично стали ще однією фортифікаційною спорудою, встановленою всупереч Рамковому рішенню ТКГ», - йдеться у повідомленні.

    Українська сторона, за словами Оліфер, детально поінформувала щодо перебігу підготовки до відновлення мосту. Підготовчі роботи для відновлення мосту вже розпочато.

    «Наші будівельники готові відбудовувати міст цілодобово, в режимі 24/7, для того, аби всі роботи було завершено до кінця осені. Українська сторона закликала ОБСЄ та РФ забезпечити належні умови для ведення ремонту», - резюмувала Оліфер.

    Раніше повідомлялося, що бойовики не пропустили патрулі ОБСЄ на окуповану територію. 

    До того ж нагадаємо, що окупанти імітують розведення сил у Станиці Луганській.

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