Бойовики не пропустили патрулі ОБСЄ на окуповану територію



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Озброєні найманці без пояснення причин відмовили членам патруля Місії в допуску на тимчасово окуповану територію

Доступ СММ ОБСЄ у понеділок залишався обмеженим на окупованій території Донбасу, зокрема на блокпостах біля н.п. Безіменне та Заїченко.

Про це йдеться в опублікованому у вівторок звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

«На блокпості, розташованому за 800 м на північ від н. п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 26 км на північний схід від Маріуполя), два члени збройних формувань вкотре заборонили патрулю Місії проїзд у західному напрямку до н. п. Пікузи (кол. Комінтернове; непідконтрольний урядові, 23 км на північний схід від Маріуполя) та на південь до н. п. Саханка (непідконтрольний урядові, 24 км на північний схід від Маріуполя), пояснивши це «проведенням робіт із розмінування», - йдеться у звіті.

Крім того, на блокпості за 2,5 км на захід від н. п. Безіменне (непідконтрольний урядові, 30 км на схід від Маріуполя) три бойовики російських окупаційних військ заборонили проїзд патрулю Місії у західному напрямку.

Нагадаємо, 8 лютого бойовики не пропустили спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до Новоазовська.