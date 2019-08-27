Окупанти імітують розведення сил у Станиці Луганській



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Дії бойовиків зривають розведення сил у Станиці, а також не дають можливості українській стороні розпочати ремонт мосту

Бойовики на Донбасі продовжують імітувати роботи з демонтажу фортифікаційних споруд, що розміщені на ділянці розведення сил у Станиці Луганській. Про це повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил, посилаючись на дані Української сторони спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Зокрема, замість активних дій з демонтажу фортифікаційних споруд, російські найманці з тильного боку розмістили чергову тимчасову споруду кунг, з написом так званого СЦКК, тим самим зафіксувавши свою присутність на ділянці розведення №1.

«НЗФ ОРЛО і далі продовжує імітувати роботи з демонтажу фортифікаційних споруд, що розміщені на ділянці розведення номер 1», - йдеться у повідомленні.



В ООС нагадали, що у відповідності до Рамкового рішення ТКГ та інших Мінських домовленостей ділянка розведення Станиця Луганська має бути вільною від будь яких мілітарних структур.

«Варто наголосити, що зазначені дії ставлять під зрив виконання Мінських домовленостей щодо розведення сил та засобів, таким чином окупаційна адміністрація не дає можливості українській стороні перейти до реальних дій з ремонту зруйнованої частини мосту», - додали у прес-службі.

25 серпня українська сторона призупинила демонтаж укріплень в Станиці Луганській. Адже вранці 25 серпня 2019 року українські піротехніки розпочали обстеження ділянки місцевості для проведення демонтажних робіт у Станиці Луганській. Однак з боку збройних формувань Російської Федерації станом на 9:00 не було проведено жодних інженерних робіт.

Нагадаємо, керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький запропонував встановити додаткову камеру спостереження поблизу мосту на КПВВ «Станиця Луганська».

Раніше повідомлялося, що українська сторона в суботу, 24 серпня, розпочала демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого моста через Сіверський Донець у Станиці Луганській.