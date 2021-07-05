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    Британія повністю скасовує карантин. Названо дату

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    У Великій Британії 86% дорослих отримали першу дозу ковід-вакцини, а 64% отримали дві дози - Британія повністю скасовує карантин. Названо дату
    У Великій Британії 86% дорослих отримали першу дозу ковід-вакцини, а 64% отримали дві дози
    Фото: AP

    Джонсон оприлюднив план виходу Британії з карантину

    Із 19 липня уряд Великої Британії скасовує більшість карантинних обмежень. Громадяни країни будуть мінімізувати ризик зараження Covid-19 на власний розсуд. Про це повідомляє The Guardian.

    Починаючи з 19 липня уряд скасує вимогу обов'язкового носіння медичних масок на всій території країни. Замість обов'язкового розпорядження будуть видані рекомендації щодо захисту від Covid-19, і громадяни Великої Британії зможуть самі вирішувати, дотримуватися їх чи ні.

    Також буде скасована вимога соціального дистанціювання, відкрито всі розважальні заходи знято обмеження на зібрання людей. Втім, підприємства на власний розсуд зможуть вимагати сертифікати вакцинації для повного доступу до своїх послуг, для чого уряд також розробить рекомендації.

    Британський прем'єр Борис Джонсон наголосив, що наразі Об'єднане королівство має найбільший відсоток вакцинованого населення серед усіх країн Європи, за винятком Мальти, і саме на успішну програму вакцинації уряд розраховує, скасовуючи карантинні обмеження.

    Станом на 5 червня у Великій Британії було зареєстровано 23 тисячі нових випадків Covid-19, але всього 9 смертей через коронавірусну хворобу.

    Урядові дані показують, що у Великій Британії 86% дорослих отримали першу дозу ковід-вакцини, а 64% отримали дві дози.

    Однак за останні тижні випадки захворювання на Covid-19 зросли, зумовлені нині домінуючим варіантом Delta, і останній крок пом'якшення блокування був відкладений на чотири тижні.

    Теги: медицина Велика Британія хвороби карантин вакцинація уряд Борис Джонсон
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    Британія повністю скасовує карантин. Названо дату