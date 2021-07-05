Єгипет суттєво послабив карантин
Готелям та ресторанам дозволили приймати більше відвідувачів
Кабінет міністрів Єгипту 4 липня пом'якшив карантинні обмеження у сфері відпочинку та розваг, повідомляє Reuters.
У країні збільшили дозволену кількість відвідувачів готелів, ресторанів, кінотеатрів і театрів з 50% до 70%.
Причина пом’якшення карантину – сповільнення розповсюдження коронавірусу в країні.
Карантинні обмеження Єгипет поступово пом'якшує з 1 червня. Там вже продовжили роботу магазинів та ТЦ до 23:00, а кафе і ресторанів – до 01:00.
Згідно з даними українського РНБО, за останню добу в Єгипті виявили 179 нових випадків коронавірусу, померли 22 особи, одужали 459.
Нагадаємо, у всіх нових музеях Єгипту з’являться українські аудіогіди.
Також у червні у готелях Єгипту запровадили ще одну обов’язкову мову – українську: тепер нею мають перекладати будь-яку інформацію. Також можливий набір україномовного персоналу. Крім цього, запрацює україномовна туристична гаряча лінія.
У липні Єгипет ввів нові правила в'їзду для вакцинованих туристів.
Нові процедури наступні:
- У пасажирів, які перебували в Індії, Бангладеш, Пакистані, Бутані, М’янмі, Шрі-Ланці, В’єтнамі, Бразилії чи Латинській Америці за 14 днів до прибуття до Єгипту, перевірятимуть сертифікати про щеплення.
- Сертифікати повинні видаватися затвердженими лабораторіями в країнах їхнього походження і не повинні бути будь-яким чином змінені. Дійсні сертифікати також повинні мати QR-код для перевірки.
- Пасажири, які були в країнах, уражених мутантними штамами вірусу, повинні пройти швидкий тест на ПЛР після прибуття в Єгипет. Якщо у них виявиться позитивний результат на COVID-19, їх переведуть до медичного закладу як запобіжний захід.
- Всім іншим пасажирам, які прибувають до Єгипту з країн, які не зазнали впливу мутованих штамів, все одно потрібно буде пред'явити немодифікований сертифікат щеплень із QR-кодом, виданий затвердженою лабораторією. Єгипет дозволяє в'їзд вакцинованим мандрівникам, які отримали другу дозу вакцини як мінімум за 14 днів до подорожі.
- Усі мандрівники, які не мають сертифікату про щеплення, повинні надати негативний результат ПЛР після прибуття.
Єгипет приймає всі вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Єгипетським управлінням з лікарських засобів. Схвалені вакцини включають Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac та Sputnik. Пасажири повинні мати другі дози вакцини за 14 днів до прибуття в Єгипет або через 14 днів після першої дози одноразової вакцини Johnson & Johnson.