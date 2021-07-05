Від Клер Споттісвуд вимагають публічного звіту роботи Нафтогазу

«Уряд, прийшовши у березні минулого року, мав провести аудит і прийняти кадрові рішення», – Кучеренко

Голова наглядової ради НАК Нафтогаз України Клер Споттісвуд має вийти з публічним звітом про діяльність наглядової ради.

Про це під дискусії Корпоративна реформа. Що пішло не так? сказав перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

«Керівні органи державної компанії мають звітувати перед суспільством про свої досягнення. Чи був хоч раз такий звіт? Я б із задоволенням побачив би такий звіт Клер Споттісвуд, щоб вона розповіла про свої успіхи, про успіхи всієї наглядової ради. Пані Ковалів, Бойко... Яких успіхів ми досягли?», – сказав Кучеренко.

На його думку, уряд наразі має відновити свої важелі впливу на компанію, щоб уникнути подальшого розгортання катастрофічної ситуації.

«Логіка державного управління така, що уряд, прийшовши у березні минулого року, мав провести аудит і прийняти кадрові рішення. Але натомість було прийняте рішення на чотири роки без конкурсу продовжити контракт з паном Коболєвим. Рівно через рік уряд визнав провальною роботу і правління, і наглядової ради», – висловив думку експерт.

Нагадаємо, 1 липня Національне агентство з питань запобігання корупції направило припис голові наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд з вимогою припинити контракт з головою правління компанії Юрієм Вітренком.

До цього 14 червня НАЗК унаслідок моніторингу додержання законодавства про запобігання конфлікту інтересів виявило порушення в діяльності колишнього заступника міністра енергетики України Юрія Вітренка, який наразі обіймає посаду голови правління НАК «Нафтогаз України». У зв’язку з цим НАЗК внесло припис Кабміну.

В антикорупційному відомстві додали, що для того, щоби виконати закон та припинити незаконний контракт із головою НАК «Нафтогаз України» загалом не потрібно жодних приписів. Однак, коли закон не виконується, то НАЗК зобов’язане реагувати на такі порушення.