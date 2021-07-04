Медики Італії оскаржили норму щодо примусової вакцинації

У країні діє закон, що дозволяє відсторонювати нещеплених від роботи

Колективний позов проти вимоги обовʼязкової вакцинації для медиків подали працівники охорони здоровʼя Італії. За даними The Local, понад 300 медиків вважають таку норму закону неконституіцйною.

Справа, порушена медиками з усієї північної Італії, буде розглядатися 14 липня. «Це не битва антивакцинаторів, а демократична битва. Ми змушуємо людей ризикувати під загрозою, що їм більше не дозволять займатися своєю професією», – сказав конституційний юрист Даніеле Гранара, який допоміг побудувати справу.

Також Гранара захищає десятки вихователів, яких відсторонили від роботи за відмову від вакцинації.

За останніми офіційними даними, 45 750 з 1,9 мільйона медичних працівників ще не отримали жодної дози вакцини.

У квітні Італія прийняла закон, який зобов'язував усіх, хто працює на державних або приватних посадах у галузі охорони здоров'я, в тому числі в аптеках та лікарських кабінетах, робити щеплення проти Covid-19 або їх відстороняли від роботи без збереження заробітної плати, якщо їх роботодавець не може призначити їх на іншу посаду.

Нагадаємо, що 4 квітня працівники ринку «Колос» в Миколаєві вигнали із своєї території представників влади та правоохоронних органів, які намагалися зупинити роботу ринку через карантин.