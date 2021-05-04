Британські морпіхи випробували реактивний ранець для штурму корабля

Морпіх може десантуватися на корабель за допомогою вертольота, але реактивний костюм дає змогу зробити це швидше

Морські піхотинці у Великій Британії випробували висадку з човна на корабель за допомогою реактивного ранця із 1000-сильним двигуном – джетпаком. Про це повідомило видання The Byte.

Такий ранець розробила компанія Gravity Industries, заснована резервістом морської піхоти Річардом Браунінгом. Перевірка джетпака військовими відбулася на морі, для неї задіяли катери й корабель.

На відео видно, як морпіхи прямують за кораблем на моторних човнах, після чого один із них використовує костюм із реактивним двигуном, щоб перелетіти кілька десятків метрів та приземлитися на палубу судна. Боєць із джетпаком здіймається в повітря, маневрує і висаджується в потрібне місце на кораблі. Після цього він скидає вниз з корабля мотузяну драбину, по якій на судно піднімаються бійці з його групи.

Як відомо, гідрокостюм Gravity використовує чотири реактивних двигуни, встановлених на руках та на спині, для створення тяги понад 1000 кінських сил. Завдяки дизайну його власник може регулювати свою швидкість і траєкторію, змінюючи положення рук.

Видання зазначає, що застосування подібних пристроїв у майбутньому стане звичною частиною бойових дій. Однак перед тим, як надійти на озброєння, джетпаки від Gravity Industries ще мають пройти належні випробування.

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Компанію Gravity Industries у 2017 році створив британець Річард Браунінг, ідеться на її сайті. Раніше він працював у нафтовій індустрії і був у резерві Королівської морської піхоти. Браунінг сам створив прототип реактивного костюма Gravity Industries, пропрацювавши над ним пів року.

«Із моменту запуску команда Gravity Team виконала понад 105 польотів у 31 країні, налагодила співпрацю у сфері пошуково-рятувальних і військових операцій, навчила більше ніж 50 клієнтів польотів у США та Великобританії і поступово наближається до міжнародної серії перегонів», – заявили в компанії.



Костюм складається із чотирьох реактивних двигунів, які кріпляться на руки пілота, і ще одного двигуна, розміщеного на спині. Коштує він $440 тис., тому поки компанія заробляє здебільшого на здаванні своїх костюмів в оренду рятувальникам, військовим та індустрії розваг, писав Robb Report.