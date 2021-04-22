Британська спецслужба завела акаунт в Instagram, щоб розвінчувати міфи

MI5 планує використовувати платформу, щоб розвінчати популярні міфи про свою роботу та розкрити раніше невідомі матеріали з архівів

В обліковому записі @ mi5official планують розміщувати запитання та відповіді щодо працівників спецслужб

Служба безпеки Великої Британії MI5 завела акаунт у соцмережі Instagram з метою підвищення прозорості та позбавлення від «стереотипів».

В обліковому записі @ mi5official будуть розміщені запитання та відповіді щодо службовців спецслужб, а також розповідатиметься про кар'єрні можливості в установі. Про це повідомляє BBC.

«Ви можете запропонувати власну варіацію жарту про те, чи будемо ми стежити за вами», – зазначив очільник МІ5 Кен МакКаллум, закликаючи людей стежити за роботою служби.

За його словами, нині настав час «бути більш відкритим» у підході до роботи MI5.

У коментарі для Daily Telegraph він зазначив, що приєднання до платформи було «звичайним кроком для більшості організацій, але більш цікавим, коли ви займаєтеся зберіганням секретів».

«З одного боку, наша можливість служити суспільству і забезпечувати безпеку країни вирішальною мірою залежить від таємних дій», – додав він.

MI5 планує використовувати платформу, щоб розвінчати популярні міфи про свою роботу та розкрити раніше невідомі матеріали з архівів своєї 112-річної історії.

Окремо МакКаллум згадав і стереотип про любов агентів розвідки до мартіні, який з’явився завдяки літературі та фільмам про Джеймса Бонда попри те, що той є співробітником іншої спецслужби – MI6, яка опікується питаннями зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, Британія та Україна домовилися про розширення військової навчально-тренувальної операції.