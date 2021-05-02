Британія пропонує країнам G7 спільно реагувати на російську та китайську дезінформацію

Насьогодні найбільш успішна російська дезінформація, але в перспективі ефективнішою буде китайська

Британський міністр закордонних справ описав загрози інформаційній безпеці

Спільний механізм протидії російській та китайській пропаганді країнам «великої сімки» запропонувала створити Велика Британія. Про намір досягти «швидкого спростування» дезінформації в інтерв'ю агентству Reuters заявив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб.

«Коли ми бачимо, як там (в якийсь із західних країн) публікують цю брехню, пропаганду чи фейкові новини, ми можемо не просто залишатися осторонь, але мусимо зібратися разом, щоб підготувати спростування та, чесно кажучи, надати правду для жителів як цієї країни, а також для Росії чи Китаї та для всього світу», – стверджує Рааб.

За його словами, Росія та Китай намагаються посіяти недовіру на Заході, чи то шляхом поширення дезінформації про вибори, або про вакцини проти Covid-19.

Велика Британія визначила Росію найбільшою загрозою її безпеці, також розглядаючи Китай як найбільший довгостроковий виклик у військовому, економічному та технологічному плані.

Відповідаючи на запитання про занепокоєння, Рааб сказав: «Найважливіше для нас те, що ми розширюємо міжнародне коло країн-однодумців, які виступають за відкрите суспільство, права людини і демократію, які стоять за відкриту торгівлю». За його словами, багато з цих союзників хотіли би «дізнатися, як почалася ця пандемія».

Нагадаємо, що після прийняття урядом рішення про звільнення голови правління «Нафтогазу України» Андрія Коболєва та наглядової ради компанії посли країн Групи семи опублікували заяву, у якій застерегли від політичного втручання в управління держкомпаніями.