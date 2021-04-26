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    Росія занепадає як країна, – голова британської спецслужби Мур

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    За словами очільника британської спецслужби, режим Путіна знаходиться під тиском - Росія занепадає як країна, – голова британської спецслужби Мур
    За словами очільника британської спецслужби, режим Путіна знаходиться під тиском
    Фото pravda.com.uа

    Велика Британія і США попередили Путіна, що у разі продовження вторгнення Росія зазнає значних втрат.

    Голова британської спецслужби MI6 Річард Мур назвав Росію «державою, що слабшає в економічному і демографічному плані».

    Про це Мур сказав в інтерв’ю британському виданню Sunday Times.

    Президент Росії віддав наказ відвести майже 100 000 військовослужбовців від кордону з Україною, коли повномасштабне вторгнення виглядало неминучим, пише видання. Це було найбільше нарощування російських військ у регіоні після закінчення холодної війни.

    Велика Британія і США попередили Путіна, що у разі продовження вторгнення Росія зазнає значних втрат. «Росіяни абсолютно не сумніваються в позиції Великої Британії з цього питання. І вони абсолютно не сумніваються в позиції адміністрації Байдена з цього приводу», – сказав Річард Мур.

    За словами очільника британської спецслужби, режим Путіна знаходиться під тиском, оскільки Росія занепадає як країна.

    «Росія – об’єктивно держава, що падає в економічному і демографічному плані. Це надзвичайно складне місце. І очевидно, що те, як ставляться до Олексія Навального, а ми бачили тисячі протестувальників на вулицях не тільки Москви, а й багатьох міст, показує, що Путін відчуває деяке невдоволення».

    Нагадаємо, що 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення «раптової перевірки» військ, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим. Йдеться про «перевірку боєготовності» російських військ у Південному та Західному військових округах.

    Тим часом, Польща скликає термінове засідання Вишеградської групи через поведінку РФ.

    Теги: Росія Польща США Путін Велика Британія держава Сергій Шойгу
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