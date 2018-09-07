Британський авіаносець HMS Queen Elizabeth прибув в США



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Авіаносець HMS Queen Elizabeth

В США мають пройти тренування авіаносця із винищувачем F-35B

Британський авіаносець HMS Queen Elizabeth ( 65000 тонн) прибув в американський порт Мейпорт, здійснивши перший трансатлантичний перехід. Про це повідомляє видання Naval Today.

Після цього на найсучаснішому і найбільшому британському кораблі почнуться випробування за участю винищувача F-35B. В цих навчаннях братимуть участь три британських пілоти і один американський. Мова йде в тому числі про відпрацювання посадки на палубу.

Загалом же HMS Queen Elizabeth має намір провести три наступні місяці біля берегів США разом із фрегатом супроводження HMS Monmouth. За цей час передбачається проведення спільних навчань із Військово-морським флотом і Корпусом морської піхоти США.

Передбачається, що авіаносець HMS Queen Elizabeth на кінець 2020 року вийде на початкову бойову готовність. А повністю готовим до виконання всіх завдань даний корабель британського флоту буде в 2026 році.