Американці з’ясували, чому єдиний авіаносець Росії так димить



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Все через мазут. Цю речовину важко відіпрати з одягу, також вона є токсичною

Авіаносець «Адмірал Кузнєцов» сильно димить через паливо. Про це заявляє американське видання The National Interest.

Для більшості моряків, які служили на «Адміралі Кузнєцові», мазут є легендарним. Цю густу, смолисту речовину, яку використовує судно, важко відіпрати з одягу, також вона є токсичною, пише видання.

Не всі російські кораблі використовують мазут. З великих кораблів, ним користуються лише есмінці класу «Соврєменний» та єдиний авіаносний крейсер Росії «Адмірал Кузнєцов».

Використання мазуту було поширеним в 1960-х та 1970-х у світових ВМС та торгових флотах. Густина мазутів забезпечує високу енерговіддачу, однак, для горіння мазут потрібно підігрівати під тиском, що вимагає наявності великої кількості бойлерів та труб. В процесі горіння мазуту виділяється велика кількість сірки, що робіть таке паливо коштовним для країн з високими екологічними стандартами.

Тому на Заході ВМС в основному перейшли на використання газових турбін. Іншою альтернативою є атомні двигуни.

Використання мазуту є не єдиною проблемою «Адмірала Кузнєцова», наголошує видання. В Російській пресі заявляли, що корабель має «слабке серце» через невисокі стандарти виробництва цього корабля, який будували в 1990-ті на суднобудівному заводі в Миколаєві.

Російський адмірал Валентін Сєліванов також зазначив: «на бойлери з самого початку встановили труби низької якості». Він також повідомив, що під час випробування корабля на морі в 1990-х не всі бойлери могли працювати на повну потужність і часто ламались. Інколи корабель був змушений працювати на одному бойлері, розвиваючи швидкість не більше чотирьох вузлів. Через ці проблеми, російські ВМС надіслали буксири для супроводження «Адмірала Кузнєцова» біля берегів Сирії в 2016 році.

Ці інженерні недоліки пояснюють і чому корабель так димить. Віце-адмірал Пьотр Святашов пояснив, що через невірне калібрування інжекторних механізмів підігріву, мазут, можливо, не мав достатньо часу на повне згоряння, а викид продуктів часткового згоряння спричинив чорний дим.

Однак, деякі російські військові експерти намагались заперечити проблему. Адмірал Іван Васильєв виступаючи на програмі «Царград» заявив, що чорний дим було випущено навмисно, щоб повідомити британцям про прибуття «Адмірала Кузнєцова» у відповідності до «морської традиції».

Джерело: Голос Америки