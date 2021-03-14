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    Британський військовий літак здійснив розвідувальний політ до Криму

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    Літак RC-135W Rivet Joint збройних сил Великої Британії - Британський військовий літак здійснив розвідувальний політ до Криму

    Літак RC-135W Rivet Joint збройних сил Великої Британії

    Ілюстративне фото

    Маршрут повітряного судна зафіксував сервіс Flightradar

    Сьогодні літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135W Rivet Joint збройних сил Великої Британії сьогодні зробив польот навколо окупованого Криму. Маршрут літака можна простежити на сервісі Flightradar. З даних сервісу видно, що літак пролетів вздовж південного берега Криму та Керченського півострова.

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    Британський військовий літак здійснив розвідувальний політ до Криму
    Британський військовий літак здійснив розвідувальний політ до Криму
    Британський військовий літак здійснив розвідувальний політ до Криму

    Раніше «Український мілітарний портал» повідомляв про виконання польоту навколо півострова літаком-розвідником Bombardier Global Express Sentinel R.1 Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії. Літак не тільки здійснив обліт узбережжя окупованого Кримського півострова, але й наближався до російської бази в Новоросійську.

    Літаки RC-135 використовуються британськими та американськими ВПС для різноманітних розвідувальних завдань. Ці літаки брали участь майже у всіх військових конфліктах з шістдесятих років, в тому числі в операціях «Щит Пустелі» та «Буря в пустелі». 26 листопада 2018 року літак цього типу виконав політ над територією Керченської протоки у зв'язку з агресією Росії в Азовському морі, а саме захоплення трьох катерів Військово-морських сил України.

    Як повідомлялося раніше, літак радіоелектронної розвідки військово-морського флоту США Lockheed EP-E3 Orion, що злетів з бази Суда-Бей на острові Крит, провів розвідувальний політ уздовж чорноморського узбережжя Росії.

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    Теги: розвідка Крим окупанти політ літак Велика Британія
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