Британський військовий літак здійснив розвідувальний політ до Криму

Маршрут повітряного судна зафіксував сервіс Flightradar

Сьогодні літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135W Rivet Joint збройних сил Великої Британії сьогодні зробив польот навколо окупованого Криму. Маршрут літака можна простежити на сервісі Flightradar. З даних сервісу видно, що літак пролетів вздовж південного берега Криму та Керченського півострова.

Раніше «Український мілітарний портал» повідомляв про виконання польоту навколо півострова літаком-розвідником Bombardier Global Express Sentinel R.1 Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії. Літак не тільки здійснив обліт узбережжя окупованого Кримського півострова, але й наближався до російської бази в Новоросійську.

Літаки RC-135 використовуються британськими та американськими ВПС для різноманітних розвідувальних завдань. Ці літаки брали участь майже у всіх військових конфліктах з шістдесятих років, в тому числі в операціях «Щит Пустелі» та «Буря в пустелі». 26 листопада 2018 року літак цього типу виконав політ над територією Керченської протоки у зв'язку з агресією Росії в Азовському морі, а саме захоплення трьох катерів Військово-морських сил України.

Як повідомлялося раніше, літак радіоелектронної розвідки військово-морського флоту США Lockheed EP-E3 Orion, що злетів з бази Суда-Бей на острові Крит, провів розвідувальний політ уздовж чорноморського узбережжя Росії.