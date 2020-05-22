В Англії виявили розкішний маєток, з якого таємним чином зникли власники



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У дворі залишився припадати пилом Rolls-Royce

У графстві Хартфордшир був виявлений великий особняк, власники якого, судячи з усього, в поспіху покинули житло, залишивши величезну кількість дорогих речей.

Наприклад, на вішалках у шафах висить виключно одяг відомих і дорогих брендів - Yves St Laurent, Gucci and Louis Vuitton. А у дворі залишився припадати пилом Rolls-Royce.

Цікаво, звичайно, чому власники залишили такий чудовий будинок, однак виглядає він дуже незвично і загадково.