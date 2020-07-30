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    В Україні оголошено штормове попередження

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    Сьогодні&nbsp;у центральних областях очікуються грозові дощі та шквали - В Україні оголошено штормове попередження
    Сьогодні у центральних областях очікуються грозові дощі та шквали

    У більшості регіонів України в п'ятницю спека почне спадати

    У четвер, 30 липня, погода в Україні погіршиться. Синоптики попередили про дощі, грози та шквальний вітер до 20 м/с.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що 30 липня вдень у центральних областях очікуються грозові дощі та шквали від 15 до 20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

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    У п'яти областях - Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській - очікуються грозові дощі та шквали від 15 до 20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

    Раніше синоптики попередили, що до України йде холодний атмосферний фронт

    Крім того, синоптик Наталка Діденко розповіла, яку погоду слід очікувати вже завтра, 31 липня. Так, у більшості регіонів України в п'ятницю спека почне спадати.

    Завтра у західних та північних областях упродовж дня очікують +21+25 градусів. На решті території України буде значно тепліше, проте й там, на Сході, Півдні та в більшості центральних областей спека почне осідати, +26+30 градусів.

    За словами Діденко, дощі з грозами і навіть подекуди зливи із шквалами пройдуть в прикарпатських областях, на Сході та у південній частині.

    На решта території буде суха погода.



    У Києві в п'ятницю спека остаточно відсунеться і в столицю зайде свіже північне повітря, очікують близько +22 градусів.

    «Хто вже планує в Україні вихідними поїхати на природу, візьміть до уваги, що спекотно не буде...», - резюмувала синоптик у дописі.

     Читайте також: Чим дихають і що п’ють кияни? Інтерв’ю з головним екологом Київради Костянтином Яловим


    прогноз погоди атмосферне явище спека повітря вітер Наталка Діденко
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