В Україні оголошено штормове попередження

В Україні оголошено штормове попередженняграфіка
У більшості регіонів України в п'ятницю спека почне спадати
У четвер, 30 липня, погода в Україні погіршиться. Синоптики попередили про дощі, грози та шквальний вітер до 20 м/с.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що 30 липня вдень у центральних областях очікуються грозові дощі та шквали від 15 до 20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
У п'яти областях - Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській - очікуються грозові дощі та шквали від 15 до 20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Раніше синоптики попередили, що до України йде холодний атмосферний фронт.
Крім того, синоптик Наталка Діденко розповіла, яку погоду слід очікувати вже завтра, 31 липня. Так, у більшості регіонів України в п'ятницю спека почне спадати.
Завтра у західних та північних областях упродовж дня очікують +21+25 градусів. На решті території України буде значно тепліше, проте й там, на Сході, Півдні та в більшості центральних областей спека почне осідати, +26+30 градусів.
За словами Діденко, дощі з грозами і навіть подекуди зливи із шквалами пройдуть в прикарпатських областях, на Сході та у південній частині.
На решта території буде суха погода.
У Києві в п'ятницю спека остаточно відсунеться і в столицю зайде свіже північне повітря, очікують близько +22 градусів.
«Хто вже планує в Україні вихідними поїхати на природу, візьміть до уваги, що спекотно не буде...», - резюмувала синоптик у дописі.