В Україні оголошено штормове попередження графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні у центральних областях очікуються грозові дощі та шквали

У більшості регіонів України в п'ятницю спека почне спадати

У четвер, 30 липня, погода в Україні погіршиться. Синоптики попередили про дощі, грози та шквальний вітер до 20 м/с.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що 30 липня вдень у центральних областях очікуються грозові дощі та шквали від 15 до 20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

У п'яти областях - Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській - очікуються грозові дощі та шквали від 15 до 20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Раніше синоптики попередили, що до України йде холодний атмосферний фронт.

Крім того, синоптик Наталка Діденко розповіла, яку погоду слід очікувати вже завтра, 31 липня. Так, у більшості регіонів України в п'ятницю спека почне спадати.

Завтра у західних та північних областях упродовж дня очікують +21+25 градусів. На решті території України буде значно тепліше, проте й там, на Сході, Півдні та в більшості центральних областей спека почне осідати, +26+30 градусів.



За словами Діденко, дощі з грозами і навіть подекуди зливи із шквалами пройдуть в прикарпатських областях, на Сході та у південній частині.



На решта території буде суха погода.





У Києві в п'ятницю спека остаточно відсунеться і в столицю зайде свіже північне повітря, очікують близько +22 градусів.



«Хто вже планує в Україні вихідними поїхати на природу, візьміть до уваги, що спекотно не буде...», - резюмувала синоптик у дописі.



