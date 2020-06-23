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    Новини

    Під Києвом буревій повалив дерево на будинок (фото)

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    Дерево пошкодило дах будинку - Під Києвом буревій повалив дерево на будинок (фото)
    Дерево пошкодило дах будинку
    Фото: ДСНС

    Рятувальники прибрали дерево з будинку

    У понеділок, 22 червня, внаслідок погодних умов на житловий будинок с. Красна Слобідка Обухівського району впало дерево. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 15:53.

    До місця виклику було направлено черговий караул 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Дерево пошкодило дах приватного будинку. Постраждалих немає.

    О 18:55 рятувальники завершили роботи з прибирання дерева.

    На місці працювали 4 чоловіки особового складу ДСНС.

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    Як повідомляв «Главком», 15 червня вдень у Києві пройшла сильна злива, внаслідок якої вулиці Києва перетворилися на річки.

    Декілька дерев упали на дорогу і автомобілі.

    Ураган зі зливою, що пройшлися центральними районами столиці 15 червня пошкодили понад 50 дерев.

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