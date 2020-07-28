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    Моторошні наслідки урагану «Ханна» в США і Мексиці. Фотогалерея

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    Моторошні наслідки урагану «Ханна» в США і Мексиці. Фотогалерея

    На півночі Мексики через ураган загинули чотири людини

    На Техас (США) кілька днів тому обрушився ураган «Ханна». Зокрема, без електрики позбулися майже 300 тис. домоволодінь.

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    Моторошні наслідки урагану «Ханна» в США і Мексиці. Фотогалерея
    Моторошні наслідки урагану «Ханна» в США і Мексиці. Фотогалерея
    Моторошні наслідки урагану «Ханна» в США і Мексиці. Фотогалерея
    Моторошні наслідки урагану «Ханна» в США і Мексиці. Фотогалерея
    Моторошні наслідки урагану «Ханна» в США і Мексиці. Фотогалерея
    Моторошні наслідки урагану «Ханна» в США і Мексиці. Фотогалерея
    Моторошні наслідки урагану «Ханна» в США і Мексиці. Фотогалерея
    Моторошні наслідки урагану «Ханна» в США і Мексиці. Фотогалерея
    Моторошні наслідки урагану «Ханна» в США і Мексиці. Фотогалерея
    Фото: АР, Reuters

    Незважаючи на те що ураган ослаб до тропічного шторму, через потужні зливи кілька міст на півдні штату знаходяться під загрозою затоплення.

    Постраждали від стихії і прикордонні з США райони Мексики. Зокрема, на півночі Мексики загинули чотири людини. Ще шестеро осіб вважаються зниклими без вісті.

    США Мексика ураган
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