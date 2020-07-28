Моторошні наслідки урагану «Ханна» в США і Мексиці. Фотогалерея



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На півночі Мексики через ураган загинули чотири людини

На Техас (США) кілька днів тому обрушився ураган «Ханна». Зокрема, без електрики позбулися майже 300 тис. домоволодінь.

Незважаючи на те що ураган ослаб до тропічного шторму, через потужні зливи кілька міст на півдні штату знаходяться під загрозою затоплення.

Постраждали від стихії і прикордонні з США райони Мексики. Зокрема, на півночі Мексики загинули чотири людини. Ще шестеро осіб вважаються зниклими без вісті.