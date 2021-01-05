Було уражено понад 90% легень. У Львові виписали з лікарні матір шести дітей

Терлецька 15 діб боролась за життя, перебуваючи на штучній вентиляції легень

Матір шістьох дітей Катерину Терлецьку, яка захворіла на Covid-19 на сьомому місяці вагітності, уже виписали в лікарні. Про це повідомили в пресслужбі Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.

Ще 6 грудня вагітну пацієнтку перевели до цього медзакладу із понад 90% враження легень у критичному стані.

«У зв’язку з тими ознаками, які підтвердилися на КТ – тотальним ураженням легенів, тяжким респіраторним дистресом легенів, тромбоемболією легенів та показниками крові, які говорили про те, що є наростаюча дихальна недостатність і кисню не вистачає ні жінці, ні плоду – їй провели кесарів розтин», – додали в прессужбі.

Два тижні Терлецька провела в медикаментозному сні та на апараті ШВЛ із найважчими параметрами штучно-вентиляційної терапії. Та сьогодні з тих майже 95% тотального враження легень залишилась стадія фіброзування.

Терлецька буде ще довгий час лікуватись, її чекає тривала реабілітація. Проте жінка повернулася до своїх діток і нарешті зустрілася із новонародженою Даринкою.

Зустрічали Катерину її чоловік, львівський священнослужитель Юрій Терлецький, а також їхні дітки, які вперше за довгий час обняли свою маму.