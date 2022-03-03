Центр протидії дезінформації попереджає про можливу провокацію Росії

Росія може спробувати дискредитувати Україну на міжнародному рівні, щоб знизити ступінь наданої нам підтримки

Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив про можливу провокацію ворога.



«Російські окупанти можуть під виглядом українського полку «Азов» готувати удар по евакуаційному конвою, який організувало Генеральне консульство Греції в Маріуполі.



Таким чином російська сторона може спробувати дискредитувати Україну на міжнародному рівні, щоб знизити ступінь наданої нам підтримки!», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, триває восьмий день російської агресії на території України, окупанти продовжують використовувати мирне населення у якості живого щита, беручи заручників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Всупереч нормам Міжнародного гуманітарного права, загарбники використовують при бомбардуваннях касетні та осколкові боєприпаси великої потужності. При нанесенні артилерійських ударів по населених пунктах окупантами активно застосовуються реактивні системи залпового вогню «Град», «Смерч» та «Ураган».